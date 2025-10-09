104 milyar dolarlık zarar beklentisi! "Yeni Zelanda'da küresel ısınma felaketi getirecek"

Yeni Zelanda Çevre Bakanlığı, ülke denizlerinin küresel ortalamanın yüzde 34 üzerinde ısındığını ve bu durumun sel riski nedeniyle konutlara 180 milyar Yeni Zelanda doları (yaklaşık 104 milyar ABD doları) zarar verebileceğini açıkladı.

Bakanlık ile İstatistik Kurumu’nun ortaklaşa yayımladığı Our Marine Environment 2025 raporunda, küresel ısınmanın etkisiyle ülkenin denizlerinde sıcaklık artışı, deniz seviyesi yükselmesi, daha güçlü deniz sıcak hava dalgaları ve artan asitleşmenin ciddi tehditler oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

EKONOMİ DERİNDEN ETKİLENECEK

Raporda, denizlerdeki değişimlerin yerli türleri, kıyı topluluklarını ve ekonomiyi etkileyen fırtına, sel ve ekolojik riskleri artırdığı belirtildi.

1982-2023 döneminde deniz yüzeyi sıcaklıklarının on yılda 0,16 ila 0,26°C arasında arttığı, bunun küresel ortalamadan yüzde 34 daha hızlı olduğu kaydedildi.

Ayrıca, 219 bin konutun ve 26 milyar Yeni Zelanda doları değerindeki altyapının sel riski altında bulunduğu, bin 300 kıyı konutunun ise aşırı hava koşullarına karşı yüksek risk taşıdığı ifade edildi.

Rapor, denizlerin ısınması ve asitleşmesinin ülkenin 1,1 milyar dolarlık balıkçılık ve su ürünleri sektörüne zarar verdiğini, zehirli yosun patlamalarını artırdığını ve deniz canlıları üzerinde ölümcül etkiler oluşturduğunu ortaya koydu.

Yeni Zelanda’nın son yıllarda yaşadığı rekor düzeydeki deniz sıcak hava dalgalarının, sünger beyazlamaları, dev yosun ölümleri, balık karaya vurması ve penguen ölümlerine neden olduğu belirtilerek, iklim direncini artırmak için araştırma ve sürdürülebilirlik çalışmalarının genişletilmesi gerektiği vurgulandı.