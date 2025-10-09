Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? A Milli Takım maçı için geri sayım!

Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? A Milli Takım maçı için geri sayım!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? A Milli Takım maçı için geri sayım!
Avrupa Elemeleri, Bulgaristan, Türkiye Maçı, A Milli Takım, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Türkiye, Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk oluyor. A Milli Futbol Takımı mutlak galibiyet adına sahaya çıkıyor. Tarihi mücadele için geri sayım başlarken, “Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?” soruları aramalarda öne çıkıyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan deplasmanına çıkıyor. Ay-yıldızlılar, Sofya’da oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?

Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? A Milli Takım maçı için geri sayım! - 1. Resim

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Bulgaristan-Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak. Tarihi mücadelede ilk düdük saat 21:45'te çalacak.

86 milyonun heyecanla seyredeceği karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? A Milli Takım maçı için geri sayım! - 2. Resim

A MİLLİ TAKIM’IN BULGARİSTAN MAÇI KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bulgaristan maçı öncesi A Milli Takım’ın aday kadrosunu duyurdu. 

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (LOSC Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydın (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (AS Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (VfB Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)

2025 A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

  • Bulgaristan-Türkiye: 11 Ekim 2025, Sofya, 21:45
  • Türkiye-Gürcistan: 14 Ekim 2025, Kocaeli, 21:45
  • Türkiye-Bulgaristan: 15 Kasım 2025, Ankara, 20:00
  • İspanya-Türkiye: 18 Kasım 2025, Sevilla, 22:45
Kaynak: Türkiye Gazetesi

104 milyar dolarlık zarar beklentisi! "Yeni Zelanda'da küresel ısınma felaketi getirecek""Türkiye'nin huzuru" için havadan denetim! Bakan Yerlikaya'dan Hakkari'de sınır nöbeti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşref Rüya 17. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir? - HaberlerEşref Rüya 17. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir?Veliaht yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Veliaht 5. bölüm için heyecan dorukta! - HaberlerVeliaht yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Veliaht 5. bölüm için heyecan dorukta!Kasım ara tatili ne zaman? MEB 2025-2026 tatil takvimi gündemde - HaberlerKasım ara tatili ne zaman? MEB 2025-2026 tatil takvimi gündemdeBu akşam televizyonda hangi diziler var? 9 Ekim 2025 TV yayın akışı - HaberlerBu akşam televizyonda hangi diziler var? 9 Ekim 2025 TV yayın akışıİlk ara tatil ne zaman, 1 haftalık tatil ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 takvimi açıklandı - Haberlerİlk ara tatil ne zaman, 1 haftalık tatil ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 takvimi açıklandıAleyna Bozok kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisinin Yasemin'i oldu - HaberlerAleyna Bozok kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisinin Yasemin'i oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...