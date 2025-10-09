Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? A Milli Takım maçı için geri sayım!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan deplasmanına çıkıyor. Ay-yıldızlılar, Sofya’da oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Bulgaristan-Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak. Tarihi mücadelede ilk düdük saat 21:45'te çalacak.

86 milyonun heyecanla seyredeceği karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM’IN BULGARİSTAN MAÇI KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bulgaristan maçı öncesi A Milli Takım’ın aday kadrosunu duyurdu.

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (LOSC Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydın (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (AS Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (VfB Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)

2025 A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ