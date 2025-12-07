İstanbul’da riskli yapılar için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası, hibe, kredi ve tahliye desteğiyle dikkat çekiyor. Yarısı Bizden Kampanyası desteği ne zaman bitiyor, şartları ve başvuru süreçleri araştırılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası, İstanbul’daki riskli konut ve iş yerlerinin dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor. Hibe ve uygun kredi seçeneklerinin yanı sıra tahliye desteğinin de verildiği kampanya, çok sayıda hak sahibinin ilgisini çekmiş durumda.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yarısı Bizden Kampanyası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda hak sahiplerinin 31 Aralık 2026'ya kadar hibe taahütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalayabileceği ifade ediliyor.

Bakanlık, İstanbul’u öncelikli bölge olarak belirlediği için dönüşüm sürecinin 2026’ya kadar planlı şekilde devam etmesi öngörülüyor. Bu nedenle yapısını riskli olarak tescil ettiren hak sahiplerinin, süreci geciktirmeden başlatmaları önerilmekte.

Yarısı Bizden Kampanyası ne zaman bitiyor? Şartları araştırılıyor

HANGİ BİNANLAR DÖNÜŞÜME GİRİYOR, BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Dönüşümden yararlanabilmek için binanın 6306 sayılı Kanun kapsamında “riskli yapı” olarak tescillenmesi gerekiyor. Bu tespit, Bakanlık lisanslı kuruluşları tarafından yapılırken belediyelere sunuluyor. Risk kararı kesinleşen binalar için mülk sahiplerinin yüklenici ile anlaşması ve kentsel dönüşüm için proje ruhsatının alınması gerekiyor.

Başvuru bizzat e-Devlet üzerinden yapılmıyor. Hak sahipleri belediyeye giderek risk tespit raporu ve bağımsız bölüm sayıları üzerinden işlemlerini tamamlıyor. Gerekli belgelerin iletilmesinden sonra proje süreci resmen başlamış oluyor.

Yarısı Bizden Kampanyası ne zaman bitiyor? Şartları araştırılıyor

YARISI BİZDEN KAMPANYASI HİBE VE KREDİ DESTEĞİ NE KADAR?

Kampanya kapsamında her bağımsız bölüm için 875 bin TL hibe ve 875 bin TL kredi sağlanıyor. Ayrıca vatandaşların taşınma masrafları için 125 bin TL tahliye desteği veriliyor. Ödemeler, kat irtifakı kurulduktan, yapı ruhsatı alındıktan ve inşaatın ilerleme durumuna göre kademeli şekilde yükleniciye yapılmakta.

Kredi kullanımında gelir ve kredi puanı şartı aranmıyor. Ödemeler, yapı kullanım izin belgesinden sonra kalan kısım için %10 oranında tamamlanıyor. Bu sayede hak sahipleri mali yükü yarı yarıya azaltılmış bir dönüşüm süreciyle karşılıyor.

