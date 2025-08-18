Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyası paylaşımı

Bakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyası paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği, Bakan Murat Kurum, Yarısı Bizden, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasına ilişkin, "Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil. Kira ve hibe desteğimizden faydalanıp yüzyılın dönüşümüne siz de katılın." ifadelerini kullandı.

 İstanbul’da riskli yapıların yenilenmesi için başlatılan “Yarısı Bizden” kampanyası hızla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların kampanyadan yararlanarak evlerini dönüştürme sürecini anlattı. Bakan Kurum, “Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil. Kira ve hibe desteğimizden faydalanıp ‘Yüzyılın Dönüşümü’ne siz de katılın.” ifadelerini kullanırken, hak sahipleri de sağlanan desteklerin kendileri için “ilaç gibi” olduğunu vurguladı.

Bakan Kurum'dan

Kampanyadan yararlanan hak sahibi Yusuf Berk'in, "Yarısı Bizden Kampanyası dünyada eşi benzeri olmayan bir destek." sözlerini alıntılayan Kurum, "Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil. Kira ve hibe desteğimizden faydalanıp 'Yüzyılın Dönüşümü'ne siz de katılın." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan

"YARISI BİZDEN KAMPANYASI BİZE İLAÇ OLDU"

Hak Sahibi Yusuf Berk, "Biz, 'Bitti, yapamayacağız, nasıl yapacağız, olmayacak' derken Yarısı Bizden kampanyası tamamen bize ilaç oldu. İstanbul'un dönüşümü için Yarısı Bizden kampanyası muhteşem bir destek. Dünyada eşi benzeri olmayan bir destek. Tüm yurttaşlarımızın şartları yerine getirdikten sonra devletin desteğini alacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Volkan Dağdevir de binalarının dönüşüm sürecini anlatarak, "İlk önce yüzde 100'lük çürük raporu çıktı. Kısa bir sürede yıkıldı. Ondan sonra Bakanlıktan onay çıktı. Yarısı Bizden kampanyası gerçekten bizi uçurdu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
2025 Safer ayı ne zaman bitiyor?Dört kuşaktır bu işten vazgeçmediler! Yurt dışından bile sipariş alıyorlar: Herkesin yapabileceği bir meslek değil
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Bolat güzel haberi bu sözlerle verdi: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz - Ekonomi"41 kere maşallah diyeceğiz"Dört kuşaktır bu işten vazgeçmediler! Yurt dışından bile sipariş alıyorlar: Herkesin yapabileceği bir meslek değil - EkonomiYurt dışından bile sipariş yağıyor!Nefes almanın bile zor olduğu şehirde domates hasadı başladı! İşçilerin saatlik ücreti belli oldu - EkonomiDomates işçilerinin saatlik ücreti belli oldu"Lekeli" çıkan sıfır otomobille ilgili karar! Satan bayi değiştirmek zorunda - EkonomiSıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek!Hasadı başladı, kilosu 1500 liraya dayandı! Dünyada nadir bulunuyor, faydaları saymakla bitmiyor - EkonomiHasadı başladı, kilosu 1500 liraya dayandı!Konut Fiyat Endeksi arttı! İstanbul ve Ankara'da dikkat çeken hareketlilik... - EkonomiKritik veri açıklandı! İstanbul ve Ankara dikkat çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...