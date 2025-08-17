Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakanlık harekete geçti: Kirayla yarışan site aidatları artık tarih olacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, fahiş site aidatlarını düşürmek için yeni bir denetim mekanizması başlatıyor. Bakan Murat Kurum, site yönetimlerinin gelir-gider kalemlerinin düzenli takip edileceğini ve aidatların şeffaflaşacağını açıkladı. Kurum, yapılan bu denetimler sayesinde aidat fiyatlarında düşüş hedeflediklerini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, fahiş site aidatlarına karşı yeni bir denetim mekanizmasını devreye alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bundan böyle site yönetimlerinin bakanlık tarafından sıkı denetimlere tabi tutulacağını duyurdu.

SİTE YÖNETİMLERİNDEKİ GELİR VE GİDER KALEMLERİ DÜZENLİ TAKİP EDİLECEK

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, site yönetimlerinde gelir ve gider kalemlerinin düzenli takip edileceğini ve bu sayede aidat fiyatlarında düşüş hedeflediklerini ifade etti.

Yapılması planlanan yeni düzenleme şunları hedef alacak:

  • Aidatlar şeffaflaşacak: Herkes ne kadar ödeyeceğini bilecek.
  • Harcama kalemleri görülebilecek: Vatandaşlar, nereye ne kadar para gittiği açıkça takip edilebilecek.
  • Yönetim şirketleri sınıflandırılacak: Performansı düşük firmaların yetkileri kısıtlanacak.

"MAL SAHİBİ TARAFINDAN ÖDENMELİ"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, kiracıların sadece kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduğunu ifade etti. Çalışan maaşı veya SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma gideri gibi kalemlere kiracıların katılmak zorunda olduğunu dile getiren uzmanlar, şunları kaydetti:

"Ancak kullanım kaynaklı olmayan mesela işçinin özlük hakları, kıdem ihbar tazminatı veya asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimler, güçlendirme ve mantolama gibi esaslı tadilatların masrafları mal sahibi tarafından ödenmelidir."

Günümüzde bazı sitelerin aidatlarının, ev kirasına yakın miktarda olması konusuna da değinen uzmanlar, kiracının aidatının kira bedelini geçmemesi gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

