Orada yaşamanın bedeli cep yakıyor! Aylık aidat ücreti dudak uçuklattı: Faiz detayı şoke etti
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cennet Koyu’nda yer alan lüks bir sitede villa sahibi olan vatandaşların birçoğu yüksek aidat bedellerinden şikâyetçi. Site yönetimi tarafından aylık 280 bin lira olarak belirlenen aidatın, geç ödenmesi durumunda günlük faiz uygulandığı belirtildi. Aralarında Cem Yılmaz, Ünal Aysal, Zeynep Yılmaz ve Rüştü Reçber gibi iş, sanat ve spor dünyasından birçok ismin bulunduğu site, bu yönüyle gündeme geldi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, dünyanın en prestijli tatil destinasyonlarından biri haline gelen Cennet Koyu’ndaki lüks konut projeleri, yüksek aidat bedelleriyle dikkat çekiyor. Lüks bir sitede villa ve daire sahibi olan birçok kişi, site yönetiminin belirlediği aidat tutarlarından şikayetçi.
Takvim’in haberine göre, site içerisinde yer alan villaların aidatlarının aylık 7 bin dolara kadar çıktığı, ödemelerin gecikmesi durumunda ise yönetim tarafından günlük faiz uygulandığı öğrenildi. Aralarında ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın da bulunduğu bazı villa sahiplerinin geçmişte aidatlara itiraz ettiği öğrenildi.
HER VİLLANIN ÖNÜNDE ÖZEL HAVUZ BULUNUYOR
540 ile 910 metrekare arasında değişen büyüklüklere sahip 98 villanın yer aldığı sitede, her villanın önünde özel havuz bulunuyor. Aidatlara havuz bakım hizmetinin dahil olduğu kaydedilirken, daire tipi konutlarda ise aidat bedellerinin 2 bin ila 3 bin 500 dolar arasında değiştiği ifade ediliyor.
İddiaya göre, son dönemde yaşanan aidat artışlarının da etkisiyle, fiyatları 6 ila 12 milyon dolar arasında değişen altı villanın satışa çıkarıldığı belirtildi. Ancak villa sahiplerinin satış kararı almasında farklı etkenlerin de rol oynamış olabileceği ifade ediliyor.
116 dairelik sitede bahçe katında küçük bir dairesi bulunan bir site sakini ise aylık 2 bin dolar aidat ödediğini dile getirdi.