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Sahibinin mezarından ayrılmıyordu! Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem sahiplendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sahibinin mezarından ayrılmıyordu! Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem sahiplendi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 10 gün önce hayatını kaybeden Muğdat Esener’in mezarından ayrılmayan köpeğine, ünlü şarkıcı Ceylan Ertem sahip çıkarak yeni bir yuva sağladı.

Van’da geçirdiği kalp krizi sonucu 27 yaşında hayatını kaybeden Muğdat Esener’in sadık köpeği, sahibinin Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki mezarından günlerce ayrılmadı.

Sahibinin mezarından ayrılmıyordu! Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem sahiplendi - 1. Resim

Yıllar önce sahiplendiği köpeği, Esener’in vefatının ardından adeta bir vefa nöbetine başladı. Her gün mezarın başına gelen ve saatlerce orada bekleyen köpek, mahalle sakinlerinin de dikkatini çekti.

Sahibinin mezarından ayrılmıyordu! Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem sahiplendi - 2. Resim

Sessiz bekleyişi gören vatandaşlar durumu sosyal medyada paylaşınca, köpeğin sahibine duyduğu derin bağlılık kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada yayılan bu duygusal hikâye, ünlü şarkıcı Ceylan Ertem’e de ulaştı. Ertem, köpeği sahiplendiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Sahibinin mezarından ayrılmıyordu! Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem sahiplendi - 3. Resim

"GÖREMEDİĞİMİZİ GÖRÜR, DUYAMADIĞIMIZI DUYARLAR"

Sanatçı paylaşımında, "Günlerdir yüreklerimizi burkan bir vefa hikayesi var. Çok genç yaştaki sahibini kaybeden bir köpek, on günden fazla bir süredir mezarın başından ayrılmıyor. Ne yemek, ne su, ne Hakkari’nin sıcağı, bana mısın demeden bekliyor… Hepimizin izlerken gözyaşlarına boğulduğu “Hachiko” filmini hatırlattı bana bu görüntüler. Hayvanların sevgisi, biz insancıkların sınırlarını aşan, anlayamayacağımız kadar ulvi bir seviyede. Göremediğimizi görür, duyamadığımızı duyarlar. Ben buna inanıyorum. Öyle bizim gibi de “yarım yamalak” değil, koşulsuz severler. Birkaç gündür peşindeydim bu haberin. Çevremde herkese gönderdim. Bu sabah öğrendim ki barınağa alınmış… Çok üzüldüm ve içim titredi. Neyse ki iyi yürekli insanlar sayesinde izini sürdük, kapıları çaldık. Ve sonunda Haluk Abi’nin yani Haluk Levent’in saatler süren çabasıyla müjdeyi aldım: Pazartesi günü Hakkari’den çıkıp Urla’ya, yanıma gelecek bu masum can. Pazartesi gününü iple çekiyorum. Ona borcumuz olan sevgiyi, güveni ve huzuru elimden geldiğince sunmaya çalışacağım. Dua edelim de bu bir iki gün hastalık kapmasın, başına iş gelmesin. O 10 gün mezarın başında, yitirdiği babasının yasını tuttu, şimdi ömür boyu kalbimizde yeri var. Yardım eden Haluk Levent’e binlerce kez teşekkürler. Haluk Levent, Hakkari’den buraya ulaşımını da karşılıyor. Ayrıca Sezen’im de yani Sezen Aksu masraflarını üstlenmek istedi. İyi ki böyle güzel gönüllerle çevrelendim, hayat sana teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 

Sahibinin mezarından ayrılmıyordu! Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem sahiplendi - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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