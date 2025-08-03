Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak bakın nerede ortaya çıktı, yaptığı hamle herkesi şaşırttı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gündeme gelen ve adli kontrolle serbest bırakılan Dilan Çıtak, tatilde ortaya çıktı. Plajda gazetecileri görünce paniğe kapılan ünlü şarkıcı, kameralardan kaçmak için yoğun çaba sarf etti.
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da trafik polisiyle yaşadığı olayla gündeme gelen şarkıcı Dilan Çıtak, bu kez tatil görüntüleriyle konuşuluyor.
İddiaya göre, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan Çıtak, aracını görevlilerin üzerine sürdü. Olay sonrası gözaltına alınan şarkıcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
GAZETECİLERİ FARK EDİNCE BÜYÜK PANİK YAŞADI
Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından Bodrum’da tatil yaparken görüntülenen Çıtak, plajda basın mensuplarını fark edince büyük panik yaşadı.
Objektiflere yakalanmamak için yoğun çaba harcayan ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı. Gündemden düşmeyen olayın ardından tatile çıkması ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız