Ne diyeceği merak konusu olmuştu! Ahmet Tatlıses’ten dikkat çeken paylaşım: Dilan Çıtak’ı mı kastetti?

İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses, Dilan Çıtak’ın serbest kalmasının ardından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. İsim vermeden yaptığı paylaşımda yer alan “Her insan hata yapar ama herkes kendine dönemez, aynaya bakamaz. Ben döndüm” sözlerinin, kardeşi Dilan Çıtak’a yönelik olduğu iddia edildi.

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in bir süredir görüşmediği şarkıcı kızı Dilan Çıtak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Çıtak daha sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Çıtak'la bir süredir görüşmeyen İbrahim Tatlıses, büyük oğlu Ahmet Tatlıses'le de konuşmuyor. Kardeşi Dilan Çıtak'la görüşen ve aralarının iyi olduğu bilinen Ahmet Tatlıses, kardeşinin yaşadığı olay sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"BAZEN EN SESSİZ KARAR, EN GÜR SESTİR"

Tatlıses, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Her insan hata yapar. Ama herkes dönemez kendine, bakamaz aynaya. Ben döndüm. Bazı yolculuklar var ki, insanın içinde başlar, içinde biter. Bitirmek mesele değil... Kendine yakışanı yapabilmektir. Çünkü bazen en sessiz karar, en gür sestir."

Paylaşımda herhangi bir isim belirtmeyen Ahmet Tatlıses’in bu sözlerinin Dilan Çıtak’a yönelik olabileceği iddia edildi.