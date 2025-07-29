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Dilan Çıtak polisin üzerine araç sürmüştü: Yasemin Şefkatli’den bomba gönderme! Ardından gelen paylaşım olay oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dilan Çıtak polisin üzerine araç sürmüştü: Yasemin Şefkatli’den bomba gönderme! Ardından gelen paylaşım olay oldu
Dilan Çıtak, Gözaltı, Adli Kontrol, Yasemin Şefkatli, Sosyal Medya Paylaşımı, İbrahim Tatlıses, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dilan Çıtak'a sosyal medyada tepki yağarken İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin yaptığı paylaşımın Çıtak’a gönderme olduğu iddia edildi. Ayrıca Çıtak sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşım da dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Bodrum'da polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili yankılar sürerken, İbrahim Tatlıses’in kızına verdiği cevap gündem oldu.

Tatlıses ailesinde kriz! Yasemin Şefkatli'den bomba gönderme: Dilan Çıtak'tan olay paylaşım... - 1. Resim

Tatlıses’e, Dilan Çıtak’ın gözaltı sırasında "Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım" dediği iddiaları soruldu. Ünlü sanatçı ise bu iddiaya “Hani kabul etmiyordu, ne oldu şimdi?” diyerek karşılık verdi.

Tatlıses ailesinde kriz! Yasemin Şefkatli'den bomba gönderme: Dilan Çıtak'tan olay paylaşım... - 2. Resim

İbrahim Tatlıses’in bu açıklamasının ardından İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli’nin paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulunan Şefkatli, şu ifadeleri kullandı:

Tatlıses ailesinde kriz! Yasemin Şefkatli'den bomba gönderme: Dilan Çıtak'tan olay paylaşım... - 3. Resim

"YANLIŞI ALKIŞLIYORSAN FİKRİN YOKTUR"

“Yanlışı alkışlıyorsan fikrin yoktur. Eğri ile doğruyu ayıramıyorsan aklın yoktur. Yalana sahip çıkıyorsan ahlakın yoktur.”

Tatlıses ailesinde kriz! Yasemin Şefkatli'den bomba gönderme: Dilan Çıtak'tan olay paylaşım... - 4. Resim

Bu sözlerin Dilan Çıtak’a gönderme olduğu iddia edildi. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Dilan Çıtak’ın serbest kaldıktan sonra yaptığı ilk paylaşım da dikkat çekti. Çıtak, Instagram hesabından kedisinin fotoğrafını kalp emojisiyle paylaştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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