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'Neşeli Günler'in Mehmet’i şimdi ne yapıyor? Görenler gözlerine inanamadı: Değişimiyle "Yok artık" dedirtti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Neşeli Günler, Mehmet, Değişim, Oyuncu, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Neşeli Günler" filminde 'Mehmet' rolüyle hafızalara kazınan Tamer Şahin, yıllar sonra ortaya çıktı. Geçirdiği değişim kadar yaptığı iş de dikkat çekti.

Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarından 1978 tarihli “Neşeli Günler” filminde, Münir Özkul ve Adile Naşit’in canlandırdığı geçimsiz turşucu çiftin çocuklarından biri olan ‘Mehmet’ karakterini canlandıran Tamer Şahin, uzun yıllar sonra ortaya çıktı.

'Neşeli Günler'in Mehmet’i şimdi ne yapıyor? Görenler gözlerine inanamadı: Değişimiyle

Filmin unutulmaz oyuncu kadrosunda Şener Şen, Ayşen Gruda, Oya Aydoğan, Ahmet Sezerel, Mürüvvet Sim, Ekrem Dümer ve İhsan Yüce gibi isimler yer alıyordu.

'Neşeli Günler'in Mehmet’i şimdi ne yapıyor? Görenler gözlerine inanamadı: Değişimiyle

ŞİMDİLERDE KÜLTÜR VE SANAT ORGANİZASYONLARI DÜZENLİYOR

O dönem çocuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkan Tamer Şahin, zamanla ekranlardan uzaklaştı.

'Neşeli Günler'in Mehmet’i şimdi ne yapıyor? Görenler gözlerine inanamadı: Değişimiyle

Habertürk’ün haberine göre, uzun yıllar boyunca Barış Manço’nun menajerliğini üstlenen Şahin’in, geçirdiği değişim görenleri şaşırttı.

'Neşeli Günler'in Mehmet’i şimdi ne yapıyor? Görenler gözlerine inanamadı: Değişimiyle

Hayatını İstanbul ve İzmir’in Dikili ilçesi arasında sürdüren Şahin, şu sıralar kültür ve sanat organizasyonları düzenliyor.

'Neşeli Günler'in Mehmet’i şimdi ne yapıyor? Görenler gözlerine inanamadı: Değişimiyle

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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