'Neşeli Günler'in Mehmet’i şimdi ne yapıyor? Görenler gözlerine inanamadı: Değişimiyle "Yok artık" dedirtti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Temmuz 2025 14:05 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 14:10 - Güncelleme:

Neşeli Günler, Mehmet, Değişim, Oyuncu, Haber

“Neşeli Günler" filminde 'Mehmet' rolüyle hafızalara kazınan Tamer Şahin, yıllar sonra ortaya çıktı. Geçirdiği değişim kadar yaptığı iş de dikkat çekti.

Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarından 1978 tarihli “Neşeli Günler” filminde, Münir Özkul ve Adile Naşit’in canlandırdığı geçimsiz turşucu çiftin çocuklarından biri olan ‘Mehmet’ karakterini canlandıran Tamer Şahin, uzun yıllar sonra ortaya çıktı. İlgili Haber Dilan Çıtak'ı polisler havaya ateş açarak durdurabilmişti: Skandal olay ile ilgili İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken açıklama Filmin unutulmaz oyuncu kadrosunda Şener Şen, Ayşen Gruda, Oya Aydoğan, Ahmet Sezerel, Mürüvvet Sim, Ekrem Dümer ve İhsan Yüce gibi isimler yer alıyordu. ŞİMDİLERDE KÜLTÜR VE SANAT ORGANİZASYONLARI DÜZENLİYOR O dönem çocuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkan Tamer Şahin, zamanla ekranlardan uzaklaştı. Habertürk’ün haberine göre, uzun yıllar boyunca Barış Manço’nun menajerliğini üstlenen Şahin’in, geçirdiği değişim görenleri şaşırttı. Hayatını İstanbul ve İzmir’in Dikili ilçesi arasında sürdüren Şahin, şu sıralar kültür ve sanat organizasyonları düzenliyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız