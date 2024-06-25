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Neşeli Günler'in Tuncay'ını şimdi tanımak çok zor! Son hali ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Neşeli Günler&#039;in Tuncay&#039;ını şimdi tanımak çok zor! Son hali ortaya çıktı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın efsane filmleri arasında yer alan Neşeli Günler’de Tuncay karakterini canlandıran Necati Aslan’ın son hali ortaya çıktı. Aslan’ın değişimi hayrete düşürdü. İşte oyunculuğu bırakan ama sinemadan hiç kopmayan ünlü ismin son hali...

Yeşilçam klasikleri arasında yer alan ve başrollerinde Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit, Oya Aydoğan gibi oyuncuların oynadığı Neşeli Günler, tekrarlarıyla hala izlenmeye devam ediyor. 

Neşeli Günler'in Tuncay'ını şimdi tanımak çok zor! Son hali ortaya çıktı - 1. Resim

Unutulmaz filmde Tuncay karakterini üstlenen Necati Aslan’ın değişimi görenleri şaşırttı. Şimdilerde 58 yaşında olan ismin son halini görenler onu tanımakta güçlük çekti. 

Neşeli Günler'in Tuncay'ını şimdi tanımak çok zor! Son hali ortaya çıktı - 2. Resim

Necati Aslan, oyunculuğu bıraktı ama sinemadan hiç kopmadı. Kariyerine yönetmen olarak devam eden ünlü isim birçok filmin yönetmen koltuğunda oturdu. Aslan; Şeytan Çıkmazı (2001), Dilan (2003), Akrabalar (2006), Töre (2007), Gizemli Kasaba (2009) gibi birçok filmi yönetti. 

Ünlü isim Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976), Dokunmayın Şabanıma (1978), Deli Kadir (1990), Köroğlu (1991) gibi birçok yapımda rol almıştı.

Yönetmenliğin yanı sıra senaristlik ve yapımcılık da yapan Aslan, film müzikleri de hazırlıyor.

İşte Necati Aslan'ın son hali...

Neşeli Günler'in Tuncay'ını şimdi tanımak çok zor! Son hali ortaya çıktı - 3. Resim

Neşeli Günler'in Tuncay'ını şimdi tanımak çok zor! Son hali ortaya çıktı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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