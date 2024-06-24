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İbrahim Çelikkol motosiklet kazası geçirdi! Kaburgaları ve omzundan yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Hürriyet
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İbrahim Çelikkol motosiklet kazası geçirdi! Kaburgaları ve omzundan yaralandı

Magazin Haberleri  / Hürriyet

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol motor kazası geçirdi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Çelikkol’un kaburgalarında ve omzunda yaralanmalar olduğu öğrenildi.

Siyah Beyaz Aşk, Doğduğun Ev Kaderindir, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol alan son olarak Gaddar ile izleyici karşısına çıkan İbrahim Çelikkol, sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz hafta talihsiz bir kaza geçirdiği ortaya çıktı. 

İbrahim Çelikkol motosiklet kazası geçirdi! Kaburgaları ve omzundan yaralandı - 1. Resim

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YERE DÜŞTÜ

Hürriyet’te yer alan habere göre; Balmumcu’da benzinciye girmeye karar veren bir sürücü, orta şeritten sağa doğru kırınca, sağda motoruyla seyir halinde olan İbrahim Çelikkol’a çarptı. Sağdan birden gelen otomobili fark edemeyen Çelikkol, çarpmanın etkisiyle yere düştü ve kaburgaları ile omzunda yaralanmalar meydana geldi.

İbrahim Çelikkol motosiklet kazası geçirdi! Kaburgaları ve omzundan yaralandı - 2. Resim

İBRAHİM ÇELİKKOL’UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kazanın ardından hem otomobil sürücüsü hem de çevredekiler Çelikkol’a yardıma koştu. Kaburgalarından ve omzundan hafif yaralanan oyuncunun yardımına sevgilisi Natali Yarcan da geldi. Yarcan, Çelikkol’u alarak bir sağlık kurumuna götürdü. 

Yaralanmalarının ciddi olmadığı öğrenilen İbrahim Çelikkol, sosyal medyadan konuyla ilgili ekstra bir açıklama yapmadı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Hürriyet
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