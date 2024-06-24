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Ahmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e destek: Sen ‘gelecek’sin o vasat gidecek!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ahmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e destek: Sen ‘gelecek’sin o vasat gidecek!

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella ile Arda Güler arasındaki görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ahmet Mümtaz Taylan, antrenmanda Montella'nın Güler'in elinden yeleğini almasına tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, yıldız futbolcuya “Aldırma Arda Güler. Sen ‘gelecek’sin. O vasat gidecek” sözleriyle destek oldu.

Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah karakterini üstlenen Ahmet Mümtaz Taylan, teknik direktör Vincenzo Montella’nın Arda Güler’e tavrına kızdı. Oyuncunun Güler’e desteği gecikmedi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, maç öncesi hazırlık yaptı. Antrenmanda Arda Güler, as takımla çalışmak için yelek giydiği sırada İtalyan Teknik Direktör Montella, Arda’nın elinden yeleği çekip aldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Ahmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e destek: Sen ‘gelecek’sin o vasat gidecek! - 1. Resim

LAFINI ESİRGEMEDİ: O VASAT GİDECEK

Konuyla ilgili bir tepki de oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’dan geldi. Montella’ya sinirlenen Taylan, lafını esirgemedi. Arda Güler’e seslenen oyuncu paylaşımında “Aldırma Arda Güler. Sen ‘gelecek’sin. O vasat gidecek” sözleriyle destek oldu” sözleriyle yıldız futbolcuya destek oldu.

TFF’DEN AÇIKLAMA 

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın yaptığı antrenmanda gündem olan Arda Güler'in görüntüleriyle ilgili açıklama yapmıştı.  TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

“A Milli Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur. Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır. İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir. Kalbi Türk Milli Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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