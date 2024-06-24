Ayhan Sicimoğlu’ndan parasını isteyen çalışanına tokatlı saldırı! Açıklaması gecikmedi

Yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı gezi-kültür programlarıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayhan Sicimoğlu, işini beğenmediği gerekçesiyle bir çalışanını işten kovdu. Sicimoğlu’nun parasını istemeye gelen personeline tokat attığı video ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerin ardından hem ünlü televizyoncudan hem de Sicimoğlu'nun şiddet uyguladığı gençten açıklamalar peş peşe geldi.

Müzisyen, gezgin ve radyocu Ayhan Sicimoğlu, eski çalışanına fiziksel şiddet uyguladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

PARASINI İSTEYEN PERSONELE TOKAT ATTI

Ayhan Sicimoğlu, Marmaris’te teknesinde çalıştırdığı Samet İ. adlı personeli işini beğenmediğini gerekçe göstererek işten çıkardı. Eski çalışan parasını isteyince tekneyi temizleme karşılığında parayı vereceğini söyledi. Ancak genç adam bunu kabul etmedi ve parasını istedi. Tekneye gelerek hakkını arayan personele Sicimoğlu tokat attı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Daha sonra Samet İ., Ayhan Sicimoğlu’ndan polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

“KUMPAS VE ŞANTAJ İLE KARŞI KARŞIYAYIM”

Yaşananların ardından Ayhan Sicimoğlu, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kendisine kumpas kurulduğunu söyleyen ünlü isim görüntülerin eksik yayınlandığını belirtti. Olayın iç yüzünü ise şu sözlerle aktardı:

“Sevgili dostlar, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltelenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir.”

“BÜYÜK PARALAR İSTENDİ, BOYUN EĞMEDİM”

Öncesinde şiddet gördüğünü ve bu yüzden kendisini savunduğunu belirten Sicimoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti o kadar. Hemen akabinde polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden, görmeden bu işe müdahil olan 3. şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Şantaja maruz kaldım, aracılar vasıtası ile büyük paralar istendi ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir…”

AYHAN SİCİMOĞLU'NUN TOKAT ATTIĞI GENÇ KONUŞTU

Daha sonra Ayhan Sicimoğlu'nun tokat attığı genç Samet İ.’den de bir açıklama geldi. Samet İ. videoyu silmesi için kendisine para teklif edildiğini iddia etti:

“Ayhan Sicimoğlu bana ulaştı. Sametciğim olayı kapatalım, video kayıtlarını silmeni istiyorum ve videoları yayınlamanı istemiyorum dedi. Videolar karşılığında 33 bin TL bir para teklifi sundu. Videoları sileceğime dair, videoları hiçbir yerde yayınlamayacağıma dair ve videoları yayınlarsam benden 300 bin TL talep edeceğine dair bir sözleşme yaptı avukatı ile birlikte. Sözleşmeye kendi el yazımla birkaç madde ekletmek istediğini söyledi. Ben bunu kabul etmiyorum, buna siz karar veremezsiniz, şikayetimi çekmeye çalışıyorsunuz dedim. Bana bir sözleşme yaptırmak istediler, ben de bu sözleşmeyi kabul etmedim. Videoları haber kanalına vereceğimi kendilerine söyledim.”