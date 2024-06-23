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TikTok hesabı kapatılan Serdar Ortaç: Sanki namus suçu işledim

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TikTok hesabı kapatılan Serdar Ortaç: Sanki namus suçu işledim

Magazin Haberleri

TikTok hesabı kapatılan Serdar Ortaç, Instagram'dan isyan etti. Şarkıcı, "Sanki namus suçu işledim" deyip karara tepki gösterirken bir dinleyicisinin emlak işi önerisine de "Kafam basar mı benim bir şey alıp satmaya. ‘Bilsem ki’yi yazan adam, mal satabilir mi?" dedi. 

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın TikTok hesabından açtığı canlı yayınlarda alkol ve sigara kullanmasını yanı sıra küfürlü de konuşuyordu. Ortaç'ın hesabı kapatıldı.

Karara tepki gösteren sanatçı, "TikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim. Ben de Instagram’a geldim. Instagram’ı seviyorum ama canlı yayını yok ki Instagram’ın" dedi.

"35 SENEDİR İÇTİĞİM ŞEYİ BIRAKTIM"

Alkol ve sigara kullanmayı bıraktığını açıklayan ünlü isim, “35 sene viski içen adam bir gecede bırakır mı ya! İçkisiz hayat acayip güzel. Bugün 23’üncü gün bitti, içkiyi ve sigarayı aynı anda bıraktım. 35 sene her gece içtiğim viskiyi bıraktım” diye konuştu.

TikTok hesabı kapatılan Serdar Ortaç: Sanki namus suçu işledim - 1. Resim

BORÇ ALDIĞI YAZIŞMALAR ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

Öte yandan Serdar Ortaç, geçtiğimiz haftalarda da dostlarından ve tanıdıklarından 5’er bin TL istediği iddia edilmişti.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Ortaç, "Geçen sene bir arkadaşımdan borç aldığım dönemde gerçekleşen WhatsApp konuşmalarını bulmuşlar, onları yayınlıyorlar. 300 kişilik bir grup kurup herkesten para istemişim. Bunlara inanamayın, eğer benim adıma sizden biri para isterse kesinlikle inanmayın" demişti.

TikTok hesabı kapatılan Serdar Ortaç: Sanki namus suçu işledim - 2. Resim

Ortaç, bir hayranının maddi zorlukları aşması için emlak işi yapması önerisine de şu cevabı verdi:

Emlak işi ben yapamam. Kafam basar mı benim bir şey alıp satmaya. ‘Bilsem ki’yi yazan adam, mal satabilir mi?

ALKOL TÜKETİMİ GÜNDEM OLDU

2014 yılında evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan, uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemde zor günlerden geçiyor.

TikTok hesabı kapatılan Serdar Ortaç: Sanki namus suçu işledim - 3. Resim

MS hastalığı ile boğuşan Ortaç, zorlu sağlık mücadelesine rağmen sahnelerden kopmamıştı. Ancak son dönemlerdeki Harbiye konserinde zorlanan sanatçının, alkol tüketimi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olduğu biliniyor.

Harbiye'de sahne aldığı konserde zorlanan Serdar Ortaç, izleyiciler tarafından endişeyle izlenmişti. Sosyal medya ve magazin gündemine sıkça düşen sanatçı, alkol tüketimi iddiaları ile gündem olmuş, bu durum sağlık problemlerini daha da ağırlaştırmıştı.

 

 

 

Düzenleyen:  - Magazin
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