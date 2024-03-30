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Haberler > Magazin > Merve Boluğur ile Serdar Ortaç yan yana geldi! Çok konuşulan buluşmanın nedeni ortaya çıktı

Merve Boluğur ile Serdar Ortaç yan yana geldi! Çok konuşulan buluşmanın nedeni ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merve Boluğur ile Serdar Ortaç yan yana geldi! Çok konuşulan buluşmanın nedeni ortaya çıktı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde TikTok’ta açtığı yayınlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç ve genç oyuncu Merve Boluğur bir araya geldi. Buluşmadan bir fotoğraf sosyal medyada hızla yayılırken, hayranları kareyi yorum yağmuruna tuttu.

Acemi Cadı dizisiyle adını duyuran ve bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, şarkıcı Serdar Ortaç ile buluştu. İkilinin buluşma nedeni merak edilirken, paylaştıkları poz ise sosyal medyada gündem oldu. 

“İKİ DELİ BİR ARAYA GELMEMELİYDİK”

Merve Boluğur, Serdar Ortaç’ın elini omzuna attığı kareyi “The King (Kral)” notuyla kişisel Instagram hesabından paylaştı. Heyecana neden olan fotoğrafa hayranları “İşte bu yüzyılın en büyük buluşması” , “En’ler buluşmuş” , “İki deli bir araya gelmemeliydik” yorumları yapıldı.

Merve Boluğur ile Serdar Ortaç yan yana geldi! Çok konuşulan buluşmanın nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

SEBEBİ BELLİ OLDU: YAZ ŞARKISI GELİYOR

Fotoğraf sonrası X (Twitter)’te Serdar Ortaç ve Merve Boluğur, en çok konuşulanlar arasına girerken ikilinin buluşma nedeni de ortaya çıktı. Boluğur’un yazın çıkaracağı şarkı için Ortaç’tan destek aldığı ve stüdyo çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

Merve Boluğur daha sonra yaptığı açıklamada ise “Nisan’da stüdyoya giriyorum. Hareketli, ‘eller havaya’ tarzında yaz şarkısı geliyor. Serdar Ortaç’ın yapacağı her işte yer almayı gönülden isterim. Çok özel bir insan” ifadelerine yer verdi. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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