Eşi “Uzak dur” diyerek uyarmıştı! Survivor yarışmacısı Yunus Emre ile Beria Özden boşanıyor mu?

Survivor All Star’ın iddialı yarışmacıları arasında yer alan Yunus Emre Özden, takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yakınlaşması sebebiyle pek çok eleştiri almıştı. Son olarak eşi Beria Özden’in “Aleyna’dan uzak dur” uyarısını dikkate almayan Yunus Emre’nin karısıyla boşanacağı iddia edildi. Ayrılık söylentilerine Beria Özden’den cevap geldi.

Survivor All Star’da kırmızı takımda mücadele eden Yunus Emre Özden ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun samimi halleri dikkat çekmişti. Eşinin “Aleyna’dan uzak dur” uyarılarını dikkate almayan Yunus Emre ile Beria Özden’in boşanacakları öne sürüldü.

Gerilimin bir türlü bitmediği ve her bölümde yeni yeni olayların gündeme geldiği Survivor All Star’da Yunus Emre Özden ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun yakınlaşması eşini kızdırmıştı. Aleyna ile samimiyetini kesmesi konusunda Yunus Emre’yi uyaran Beria Özden’in geçtiğimiz günlerdeki hamlesi dikkat çekmişti. Özden, sosyal medyadaki Instagram profilinden hem eşiyle olan fotoğrafını kaldırdı hem de Yunus Emre’nin baş harflerini sildi. Bu hareket ikilinin boşanacağı şeklinde yorumlandı.

“DEDİKODULARA İTİBAREN ETMEYİN”

Ayrılık haberlerinin ardından Beria Özden, Yunus Emre’nin doğum gününü kutlayarak söylentileri yalanladı. Düğün fotoğraflarına yer veren Özden, “İyi ki sen, mutlu yıllar” notunu düştü. Daha sonra bir paylaşım daha yaparak “Dedikodulara, garip haberlere inanmayın, itibar etmeyin” ifadelerini kullandı.

BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ

Yunus Emre, iletişim ödülüyle canlı yayında baba olacağını öğrenmişti. Ancak daha sonra kötü haber geldi. Hamileliği konusunda açıklama yapan Beria Özden “Kullandığım ilaçlar ve bazı sağlık sorunlarından dolayı gebeliğim sonlandı” diyerek düşük yaptığını açıklamıştı.