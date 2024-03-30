Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş baba olacaktı... Kötü haber geldi

‘Sevmedim Deme’ , ‘Baba Yak’ , ‘İçime Ata Ata’ gibi parçalarıyla tanınan Kurtuluş Kuş, geçtiğimiz haftalarda baba olacağını duyurmuştu. Ünlü şarkıcının hamile eşi Nezaket Şimşek’ten kötü haber geldi.

Son dönemlerin popüler şarkıcısı Kurtuluş Kuş, 10 yıldır birlikte olduğu çocukluk aşkı Nezaket Şimşek ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturdu. Bebek bekleyen çift aldıkları haberle sarsıldı.

“KALP ATIŞINI DİNLEYECEKTİK”

Kurtuluş Kuş ve eşi Nezaket Şimşek, evlendikten kısa bir süre sonra çocuk sahibi olacaklarının müjdesini vermişti. Ancak şarkıcı Kuş, konuk olduğu Alişan ile Hayata Gülümse programında kötü haberi verdi.

Programda özel hayatıyla ilgili açıklamalar yapan Kurtuluş Kuş, eşinin düşük yaptığını söyledi. Açıklamasında ise “Ne güzel fotoğraflar falan çektik, başımıza talihsiz bir olay geldi. Tam işte bir gün sonra hastaneye gidip bebeğin kalp atışını dinleyecektik. Her şeyde bir hayır varmış. Eşim düşük yaptı, bir hafta 10 gün falan oldu. Her şeyin hayırlısı, Allah ne derse, o buna da şükür” ifadelerine yer verdi.