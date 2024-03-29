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Kadir İnanır'dan güzel haber geldi: Yoğun bakımdan çıkarılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kadir İnanır&#039;dan güzel haber geldi: Yoğun bakımdan çıkarılacak

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının anlaşılabilir şekilde konuşmaya başladığını söyleyip yakın zamanda yoğun bakımdan çıkarılacağını açıkladı. 

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır 24 Mart sabahı beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren İnanır'dan güzel haber geldi. 

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İnanır'ın bugün daha iyi olduğunu ve bilinci açık, anlaşılabilir şekilde konuşmaya başladığını aktardı.

Kadir İnanır'dan güzel haber geldi: Yoğun bakımdan çıkarılacak - 1. Resim

 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam

TIBBİ TEDAVİLERE OLUMLU CEVAP VERİYOR

Sağlam, İnanır'ın diğer rahatsızlıklarının da kontrol altında olduğunu belirterek, "Uygulanan tıbbi tedavilere olumlu yanıt alınıyor. Oturabiliyor, fizik tedavi süreci devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Ancak yakın zamanda yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
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