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Bakan Koca: Kadir İnanır'ın genel durumu iyiye gidiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Koca: Kadir İnanır&#039;ın genel durumu iyiye gidiyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, "Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor” dedi.  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadir İnanır'ın son sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koca paylaşımında şu bilgileri paylaştı:

"24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı.

Sayın İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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