Entübe edilen Kadir İnanır’dan sevindiren haber! Jülide Kural ‘olumlu gelişme’ diyerek duyurdu

Dün sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve inme geçirdiği öğrenilen Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren gelişmeyi hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı. Kural, tedavisine entübe edilerek devam edilen ünlü oyuncun uyandırılacağını bildirdi.

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, dün sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. İnme geçiren İnanır’ın bilincinin kapalı olduğu belirtildi. Doktorları ise yapılan operasyonun ardından sanatçının entübe edildiğini, uyutularak takibine karar verildiğini kaydetti.

“TETKİK SONUÇLARI OLUMLU, UYANDIRILACAK”

Dün durumunun stabil olduğu belirtilen Kadir İnanır’a ilişkin yeni bir bilgi geldi. İnanır’ın 23 yıllık hayat arkadaşı Kural, Instagram’dan yaptığı açıklamayla güzel haberi verdi ve sanatçının uyandırılacağını açıkladı.

Jülide Kural’ın yaptığı açıklamanın tamamı şöyle;

"Bildiğiniz gibi hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır 24 Mart Pazar sabahı beyne giden damarlarında oluşan bir pıhtı nedeniyle; Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılmıştı. Doktorların önerisiyle 48 saat yoğun bakım sürecinde olacağı öngörülüyordu. Ancak siz halkımıza iyi haber vermek isterim: Bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır.

“BİZLER İÇİN ÇOK OLUMLU GELİŞME”

Tahmin edeceğiniz gibi yoğun bakımda oldukça sık Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu bir hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim. Onu seven bizler için bu çok olumlu bir gelişme. Elbette süreç devam ediyor. Kuşkusuz doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının özverili çabası bu bağlamda çok önemli bir etken.

Milyonlarca insandan gelen iyi dileklerin ona ulaştığına emin olabilirsiniz. Çünkü Kadir İnanır Anadolu'nun her bir parçasını kalbinde taşıyan gerçek bir yurtsever ve her zaman söylediği gibi "Bu topraklarda barışı görmeden" gitmemeye kararlı bir sanatçıdır. Karadeniz’in fırtınalarıyla mücadeleyi bilen o toprağın insanı olarak da; direnmekten vazgeçmeyecektir!”

ÜNLÜLERDEN DESTEK YAĞDI

Öte yandan Kadir İnanır’a ünlüler dünyasından da destek gecikmedi. Sanatçı dostları ve sevenleri peş peşe şu paylaşımları yaptı.

SÜHA UYGUR: Dualarımız seninle canım abim. En kısa zamanda güzel haberlerini alacağız inşallah…

FİLİZ AKIN: Umarım ve dilerim ki en kısa zamanda bilicinin açıldığı ve iyileşme sürecine girdiğini duyarız.

PERİHAN SAVAŞ: Canım benim hadi laz damarın tutsun bir an önce dön aramıza, dualarımdasın.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: Şifa dilerim Kadir Bey…. Bir an önce sağlığınıza kavuşunuz …