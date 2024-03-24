Kadir İnanır hasta mı, sağlık durumu nasıl?
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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Usta Sanatçı Beykoz'daki evinde inme geçirerek bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kadir İnanır öldü mü, sağlık durumu nasıl sorularının cevapları araştırıyor. İşte, detaylar...
Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumu, hangi hastanede olduğu araştırılmakta. Detaylar haberimizde...
KADİR İNANIR HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?
Beykoz'daki evinde sabah saatlerinde inme geçiren 74 yaşındaki Kadir İnanır'ın bilinci kapalı bir şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
Kaldırıldığı hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek İnanır'a, yapılan testler sonrası hangi tedavinin uygulanacağı belirlenecek.