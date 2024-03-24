Kadir İnanır hasta mı, sağlık durumu nasıl?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mart 2024 11:17 - Güncelleme: 24 Mart 2024 11:48 - Güncelleme:

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Usta Sanatçı Beykoz'daki evinde inme geçirerek bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kadir İnanır öldü mü, sağlık durumu nasıl sorularının cevapları araştırıyor. İşte, detaylar...