Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Kadir İnanır hasta mı, sağlık durumu nasıl?

Kadir İnanır hasta mı, sağlık durumu nasıl?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kadir İnanır hasta mı, sağlık durumu nasıl?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Usta Sanatçı Beykoz'daki evinde inme geçirerek bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kadir İnanır öldü mü, sağlık durumu nasıl sorularının cevapları araştırıyor. İşte, detaylar...

Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumu, hangi hastanede olduğu araştırılmakta. Detaylar haberimizde...

KADİR İNANIR HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

Beykoz'daki evinde sabah saatlerinde inme geçiren 74 yaşındaki Kadir İnanır'ın bilinci kapalı bir şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Kadir İnanır hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? - 1. Resim

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kaldırıldığı hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek İnanır'a, yapılan testler sonrası hangi tedavinin uygulanacağı belirlenecek. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti İstanbul mitingi bugün saat 14.00'te Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek - HaberlerAK Parti İstanbul mitingi bugün saat 14.00'te Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecekNecla Karahalil kim, kaç yaşında? Necla Karahalil hayatı ve biyografisi - HaberlerNecla Karahalil kim, kaç yaşında? Necla Karahalil hayatı ve biyografisiRamazan’ın 14. günü (24 Mart 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler - HaberlerRamazan’ın 14. günü (24 Mart 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihlerRamazan’ın 13. günü (23 Mart 2024) yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler - HaberlerRamazan’ın 13. günü (23 Mart 2024) yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihlerKahramanmaraş son seçim anketi 2024! Kahramanmaraş yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi - HaberlerKahramanmaraş son seçim anketi 2024! Kahramanmaraş yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketiResmi Gazete yayımlandı! Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı... 23 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete kararları - HaberlerResmi Gazete yayımlandı! Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı... 23 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete kararlarıSakarya'da 2024 son yerel seçim anket sonucu belli oldu! Sakarya'da hangi aday önde? - HaberlerSakarya'da 2024 son yerel seçim anket sonucu belli oldu! Sakarya'da hangi aday önde?Hazırlık maçında Macaristan Türkiye'yi 1-0 mağlup etti - HaberlerHazırlık maçında Macaristan Türkiye'yi 1-0 mağlup ettiArda Güler Milli Takım kadrosunda var mı? - HaberlerArda Güler Milli Takım kadrosunda var mı?Moskova'da konser salonuna saldırıyı kim yaptı? - HaberlerMoskova'da konser salonuna saldırıyı kim yaptı?
Sonraki Haber Yükleniyor...