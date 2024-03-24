İnme ya da felç, vücutta açığa çıkan hem zihinsel hem fiziksel olarak yaşanan nörolojik bir durumdur. İnme neden olur, belirtileri neler araştırılmakta. İşte, detaylar...

İnme inmesi sonucu kalıcı engellere ve zihinsel kayıplara yol açabilir. İnme/felç belirtileri, neden olur sorularının cevapları haberimizde yer alıyor.

İNME NEDEN OLUR?

Beyne giden kan akışının kesilmesi veya azalması sonucu meydana gelen inmenin iki türü vardır. Bunlardan biri olan iskemik inme; emboli gibi beyne akışının tıkanıklık veya pıhtı nedeniyle oluşmasına denir. Bir diğeri ise hemorajik inmedir. Bu çeşit, damar tıkanıklığına da bağlı olarak damarın patlaması ile beyin dokusuna kan sızmasına neden olur. Son olarak da transient iskemik atak denilen kalıcı bir hasara neden olmaz kısa süreli semptomlarla kendisini gösterir.

Yüksek tansiyon, yüksek kolestrol, zararlı alışkanlıklar, obezite, diyabet, yaşlılığa bağlı durumlar, inme geçmişinin olması, kalp hastalıkları gibi etkenler inme geçirme riskini arttırır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler arasında; ani bilinç kaybı, bayılma, yüzde asitmetrik kasılma ya da düşüklük olması, konuşma ve anlama güçlüğü, bedenin aynı tarafında kol ve bacak güçsüzlüğü, ani görme kaybı-çift görme, şiddetli ve ani baş ağrısı, denge problemi, şiddetli baş dönmeleri gibi belirtiler gözlemlenebilir. Hekimler, belirtilerin bir veya birkaçının görülmesi durumunda acil olarak müdahale edilmesi gerektiğini söylüyor. İnme (felç) durumunda hızlı müdahalenin potansiyel hasarları aza indireceği biliniyor.