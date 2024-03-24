Usta sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Magazin Haberleri / Anadolu Ajansı
Usta Sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
Türk sinemasının ünlü oyuncularından Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İnme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
BU SABAH İNME GEÇİRDİ
Alınan bilgiye göre, bu sabah inme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.
22 GÜN HASTANEDE KALMIŞTI
Usta oyuncu Kadir İnanır, 2022 yılında aniden rahatsızlanınca ambulansla hasteneye getirilmişti. Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alınmıştı. 22 günün ardından tedavisi tamamlanan usta oyuncu, taburcu edilerek evine gönderilmişti.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Anadolu Ajansı