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Haberler > Magazin > Hande Erçel'in kanser tedavisi gören yeğeni Aylin Mavi'den güzel haber geldi

Hande Erçel'in kanser tedavisi gören yeğeni Aylin Mavi'den güzel haber geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Hande Erçel’in yeğeni ve sosyal medya fenomeni çift Gamze Erçel ile Caner Yıldırım’ın dört yaşındaki kızları Aylin Mavi, 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu. 4 yaşındaki Mavi’den sevindiren haber geldi. Baba Yıldırım Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tedavi sürecinin sonlandığını duyurdu.

Başarılı oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım’ın 4 yaşındaki kızları Aylin Mavi bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Hastalıkla mücadele eden Mavi sağlığına kavuştu. 

“BUGÜNÜN HAYALİNİ KURUYORDUK”

Aylin Mavi’nin babası Caner Yıldırım, Instagram’dan paylaştığı videoyla Mavi’nin kanseri tamamen atlattığını duyurdu. Duygusal bir video paylaşan Yıldırım, altına “Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber” notunu düştü. 

Hande Erçel paylaşıma “Şükürler olsun” yazarken sosyal medyada kullanıcılar “Hep sağlıkla kalsın” , “Sen çok güçlüsün Mavi” gibi yorumlar yaptı.

Hande Erçel'in kanser tedavisi gören yeğeni Aylin Mavi'den güzel haber geldi - 1. Resim

AYLİN MAVİ’NİN HASTALIĞI NE?

Aylin Mavi henüz 2,5 yaşındayken ailesi hastalığıyla ilgili şüpheye kapılmıştı. Mavi’nin karnında oluşan bir şişlik anne babasının dikkatini çekmişti. Bunun üzerine doktora giden Gamze Erçel ile Caner Yıldırım kızlarının kanser olduğunu öğrenmişti. Anne Erçel, haberlerin yayılmasını üzerine Instagram’dan yaptığı açıklamada “Kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi” ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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