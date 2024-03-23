Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Magazin > Fotoğrafıyla dalga geçmişti! Blake Lively, kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton'dan özür diledi

Fotoğrafıyla dalga geçmişti! Blake Lively, kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton'dan özür diledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fotoğrafıyla dalga geçmişti! Blake Lively, kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton&#039;dan özür diledi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü oyuncu Blake Lively, uzun süredir ortalarda olmayan ve dün gece kansere yakalandığını açıklayan Galler Prensesi Kate Middleton'dan özür diledi. Lively, Middleton'un fotoşoplu olduğu öne sürülen Anneler Günü'ndeki paylaşımını tiye almıştı.

Galler Prensesi Kate Middleton, Kensington Sarayı’nın resmi X hesabından paylaştığı 2 dakika 20 saniyelik video ile hakkındaki iddialara noktayı koydu.

VİDEO ÇEKİP KANSER OLDUĞUNU AÇIKLADI

Kanser olduğunu açıklayan Prenses, zamana ve mahremiyete ihtiyacı olduğunu söyledi.  Prenses video mesajında kemoterapi gördüğünü de söyleyip şu ifadeleri kaydetti: "Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım. İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum. Her ne şekilde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes, lütfen inancınızı ve umudunuzu kaybetmeyin. Yalnız değilsiniz."

GÜNDEM OLAN "ANNELER GÜNÜ" FOTOĞRAFI

İngiltere Kralı III. Charles’ın oğlu Galler Prensi William’ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından sonra aylarca görüntü vermemiş ve merak konusu olmuştu. Prenses 2 ay sonra kraliyet ailesine ait sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafla birlikte teşekkür mesajı yayımlamış ve “Nazik dilekleriniz ve iki ay boyunca gösterdiğiniz desteğiniz için teşekkür ederiz. Herkesin Anneler Günü’nü kutlarım” demişti.

Fotoğrafıyla dalga geçmişti! Blake Lively, kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton'dan özür diledi - 1. Resim

ÜNLÜ YILDIZ ÖZÜR DİLEDİ

Ancak Getty, Reuters, Associated Press ve AFP gibi haber ajansları fotoğrafı geri çekti. Reuters fotoğraf editörleri, Kate'in kızının hırkasının kolunun bir kısmının düzgün hizalanmadığını ve bunun da görüntünün değiştirildiğini düşündürdüğünü söyledi. Kate Middleton, kraliyet ailesine ait sosyal medya hesabından fotoğraf ile ilgili açıklama yapmıştı: "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de zaman zaman düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının neden olduğu karışıklık için özürlerimi iletmek istedim. Umarım kutlayan herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir"

Bu gelişmenin ardından Prenses'in sağlık durumuna, özel hayatlarına dair pek çok iddia ortaya atılmıştı. Dünyaca ünlü yıldız Blake Lively de bu gündeme kapılıp prensesi tiye almıştı. Lively, kanser açıklamasının ardından özür dileyerek, "Biliyorum, bugün kimsenin umurunda değil ama kabul etmem gerektiğini hissediyorum. Photoshop kazası nedeniyle aptalca bir gönderi paylaştım. Şimdi bu gönderi beni çok utandırıyor. Özür dilerim. Herkese sevgilerimi ve iyi dileklerimi gönderiyorum" dedi.

Fotoğrafıyla dalga geçmişti! Blake Lively, kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton'dan özür diledi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü sanatçı Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı - MagazinÜnlü sanatçı Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldıYeşilçam'ın 'gamzelisi' için sözün bittiği yer... Bahar Öztan son yolculuğuna uğurlandı - MagazinBahar Öztan son yolculuğuna uğurlandıEngin Polat’ın cezaevindeki ilk görüntüsü ortaya çıktı! Gören herkes aynı kişiye benzetti - MagazinEngin Polat’ın cezaevindeki ilk görüntüsü ortaya çıktıSelen Görgüzel yüzünü gerdirdi, görenler tanıyamadı! Pişman olup paylaşımını hemen sildi - MagazinYüzünü gerdirdi, görenler tanıyamadıArzu Sabancı’nın iftar sofrasındaki ‘baş harfine özel ekmek’ dikkat çekti - Magazinİftar sofrasındaki detayı görenler inanamadıDeğişimiyle ağızları açık bırakan Cenk Eren'in estetik için ödediği ücret ortaya çıktı - MagazinEstetik için ödediği ücret ortaya çıktıSanat dünyasını yıkan ölüm: Bahar Öztan’ın vefatı ünlü isimleri hüzne boğdu! ‘Bir bir gidiyor Yeşilçam emekçileri, boğazımda bir düğüm…’ - MagazinVefatı ünlü isimleri hüzne boğdu7 yıllık evlilik sürpriz şekilde bitti! Mesut Akusta’dan boşanan Şafak Özbir sessizliğini bozdu - Magazin7 yıllık evlilik sürpriz şekilde bitti! Duygulandıran mesajTuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti! ‘Geçirmişler de geçirmişler’ - Magazinİftarda gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişlerSurvivor All Star’ın favori ismi Bozok yarışmadan elendi, veda konuşmasında Turabi’yi anmadan geçmedi - MagazinSurvivor All Star’ın favori ismi yarışmadan elendi
Sonraki Haber Yükleniyor...