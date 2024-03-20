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Haberler > Dünya > Kate Middleton gizeminde yeni perde! Hastane kayıtlarını çalmaya kalktılar, soruşturma başlatıldı

Kate Middleton gizeminde yeni perde! Hastane kayıtlarını çalmaya kalktılar, soruşturma başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: The Mirror
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Kate Middleton gizeminde yeni perde! Hastane kayıtlarını çalmaya kalktılar, soruşturma başlatıldı

Dünya Haberleri  / The Mirror

Galler Prensesi Kate Middleton, ocak ayında karın ameliyatı geçirmişti. Middleton’ın yaşadığı sağlık sorununa dair gizem devam ederken, prensesin tedavi olduğu hastanede bir personelin özel tıbbi kayıtlara erişmeye çalıştığı ve soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Son dönemde gündemi meşgul eden Prenses Kate Middleton ve İngiliz Kraliyet Ailesi’ne dair iddialara yenileri eklenirken, şimdi de Middleton’ın ameliyat olduğu hastanedeki kayıtların çalındığına dair söylentiler aldı başını gitti.

HASTANE KAYITLARINA ULAŞMAYA ÇALIŞAN KİŞİYE SORUŞTURMA

The Mirror’da yer alan habere göre, bir hastane personeli Londra Kliniği’nde karın ameliyatı olan Middleton’ın sağlık durumuyla ilgili belgelerin yer aldığı özel tıbbi notlara erişmeye çalıştı. Sonrasında ise personelin kraliyetin tıbbi kayıtlarını hack'lemeye çalıştığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. 

Hastane, Kate Middleton’ın gizli dosyalarına ulaşmaya çalıştığını iddia edilen personel hakkında bir açıklama yapmayı reddetti. 

Hastane içinden bir tanık ise The Mirror'a yaptığı açıklamada, iddia edilen güvenlik ihlalilin hastane için "inanılmaz derecede zarar verici" olduğunu belirtti ve derhal kraliyet yardımcılarıyla temasa geçilmesi gerektiğini söyledi. 

Kate Middleton gizeminde yeni perde! Hastaneye kayıtlarını çalmaya kalktılar, soruşturma başlatıldı - 1. Resim

“İHBAR ALDIĞIMIZI TEYİT EDİYORUZ”

İngiltere'de özel hayatın gizliliği ve verilerin korunmasından sorumlu olan Veri Koruma Birimi (ICO) tarafından açıklamada “Bir ihlal raporu aldığımızı ve sağlanan bilgileri değerlendirmekte olduğumuzu teyit edebiliriz" ifadeleri kullanıldı. 

Kensington Sarayı sözcüsü ise yaptığı açıklamada “Bu, Londra Kliniği'nin meselesidir” demekle yetindi.

Kate Middleton gizeminde yeni perde! Hastaneye kayıtlarını çalmaya kalktılar, soruşturma başlatıldı - 2. Resim

KATE Mİ YOKSA DUBLÖR MÜ?

Kate Middleton, 26 Ocak’ta geçirdiği karın ameliyatının ardından ortadan kaybolmuştu. Neredeyse üç aydır görülmeyen prensesle ilgili pek çok komplo teorisi ortaya atılmıştı. Daha sonra ise Middleton halkın merakına yönelik paylaştığı photoshoplu kareyle iddiaları daha da körükledi.

Son olarak ise İngiliz The Sun gazetesi, Prenses Kate ile eşi Prens William’ın alışveriş yaparken görüntülerini paylaştı. Ancak görüntüler bazı kişileri ikna edemedi, sosyal medyada kimi kullanıcı Middleton’ın dublör kullandığını öne sürdü.   

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: The Mirror
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