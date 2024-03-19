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Haberler > Magazin > Prens William'ın Kate Middleton'ı aldattı mı? İddiaların odağındaki Leydi Rose Hanbury sessizliğini bozdu

Prens William'ın Kate Middleton'ı aldattı mı? İddiaların odağındaki Leydi Rose Hanbury sessizliğini bozdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Prens William&#039;ın Kate Middleton&#039;ı aldattı mı? İddiaların odağındaki Leydi Rose Hanbury sessizliğini bozdu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rose Hanbury, Kate Middleton’ın eşi Prens William ile ilişki yaşadığı yönündeki söylentilere cevap verdi. Suskunluğunu bozan Hanbury avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada söylentilerin tamamen yalan olduğunu vurguladı.

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında. Özel hayatları merakla takip edilen çiftten William’ın Kate’i, Leydi Rose Hanbury ile aldattığı öne sürülmüştü. Hanbury, ilişkideki üçüncü kişi olduğu iddialarına ilk kez cevap verdi.

'PRENS WİLLİAM EŞİNİ ROSE HANBURY İLE ALDATTI' İDDİASI

Prenses Kate Middleton’ın geçirdiği karın ameliyatı sonrası kayıplara karışması pek çok iddiayı beraberinde getirmişti. Bu iddialardan biri olarak ise Galler Prensi William’ın Lady Rose Hanbury arasında ‘yasak ilişki’ yaşadığı söylentileri ön plana çıktı. Hatta Kate Middleton’ın bundan dolayı ortalarda görünmediği ve ikilinin boşanacakları gündemi sarstı. 

Prens William'ın Kate Middleton'ı aldattı mı? İddiaların odağındaki Leydi Rose Hanbury sessizliğini bozdu - 1. Resim

KATE 83 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Gözler aldatma iddialarıyla birlikte Prens William ile ilişki yaşadığı söylenilen Leydi Rose Hanbury’e çevrilmişti. Dün paylaşılan haberlerde ise Kate Middleton’ın 83 gün sonra dışarda William ile görüntülendiği ortaya çıktı ve herkes derin bir nefes aldı. Bazı kişiler ise Middleton’ın söz konusu görüntülerinde dublör kullandığını ileri sürdü. 

Prens William'ın Kate Middleton'ı aldattı mı? İddiaların odağındaki Leydi Rose Hanbury sessizliğini bozdu - 2. Resim

“TAMAMEN YALAN”

Prenses Middleton’ın hiçbir şey olmamış gibi günler sonra ortaya çıkmasının ardından ailenin yakın dostu olarak bilinen Leydi Rose Hanbury, sessizliğini bozdu ve ihanet iddialarına cevap verdi.

Business Insider'ın haberine göre Hanbury, avukatları aracılığıyla söylentilerin "tamamen yalan" olduğunu açıkladı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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