Kate Middleton'ın görüntüleri gerçek mi, sorusu sosyal medyada hızla yayıldı. Kate'in bu şekilde ayrıntı vermeden ortadan kaybolmasının ardından spekülasyonlar sürüyor. Kate Middleton'un uzun süre ortadan kaybolmasının ardından ilk kez görüntülenmesi ve ortaya çıkan görüntüler ikna edici bulunmadı. Sosyal medyada Prenses Kate Middleton ortaya çıkması hakkında iddialar devam ediyor. Kate Middleton'un görüntüleri sahte mi, üzerinde oynandı mı? Prenses Kate Middleton ortaya çıktı mı? Kate Middleton'ın fotoğrafı GERÇEK Mİ, montaj mı, hastalığı ne, öldü mü, neden yok, nerede? İşte detaylar.

Galler Prensesi Kate Middleton, spekülasyonların ardından ilk kez kameralar tarafından görüntülendi. Kate Middleton'un uzun süre ortadan kaybolmasının ardından ilk kez görüntülenmesi ve ortaya çıkan görüntüler ikna edici bulunmadı. Kate Middleton'un görüntüleri sahte mi, üzerinde oynandı mı? Prenses Kate Middleton ortaya çıktı mı?

KATE MİDDLETON'UN GÖRÜNTÜLERİ SAHTE Mİ, ÜZERİNDE OYNANDI MI?

Öldüğü söylentisiyle gündeme gelen Middleton, eşi Prens William ile birlikte keyifli bir şekilde alışveriş yaparken kameraların kadrajına girdi. Eşi Prens William'la alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından çekilen videoda ellerinde poşetlerle görüntülenen Prenses Kate ile ilgili çok sayıda sosyal medya kullanıcısı görüntüdeki kişinin Prenses Kate olmadığını iddia etti. Sosyal medya kullanıcıları Prensesin geçmişte çekilen fotoğraflarıyla bugün çekilen görüntüleri kıyasladı. Görüntüdeki kişinin Kate Middleton olmadığı vurgulandı.

Sosyal medyada bu iddialar sürerken İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan habere göre, bir görgü tanığı gazeteye açıklama yaparak, "Bütün dedikodulara rağmen ünlü çifti karşımda görünce dondum kaldım. Kate, William ile alışveriş yapıyordu, mutlu ve iyi görünüyordu" ifadelerini kullandı.