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Haberler > Gündem > İngiltere'de Taht Oyunları: Kayıp Prenses Nerede? Kate Middleton Kimdir?

İngiltere'de Taht Oyunları: Kayıp Prenses Nerede? Kate Middleton Kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İngiltere&#039;de Taht Oyunları: Kayıp Prenses Nerede? Kate Middleton Kimdir?

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere Şu an bunu konuşuyor... Galler Prensesi Kate Middleton nerede? Doğrulanmış son fotoğrafı 25 Aralık 2023 günü çekildi. Onunla ilgili bilinen bir diğer durum ise 17 Ocak'ta yaşadığı mide sorunundan dolayı planlanmış bir ameliyatı olmak için Londra'da özel bir hastaneye kaldırılması. Hatta ameliyatın başarılı geçtiği de ifade edilen bilgiler arasında. Ancak o zamandan bu zamana ne çocukları ne ebeveynleri ne de ailesinden biri onu ziyaret etmedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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