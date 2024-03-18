Dünya onu konuşuyor! ‘Prenses Kate ortaya çıktı’ iddiası: "Hem mutlu hem de iyi görünüyordu"

Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından sonra ortalardan kaybolan Galler Prensesi Kate Middleton, gündemden düşmüyor. Middeton’ın ameliyattan sonra çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınlanmış ancak fotoğrafın üzerinde oynamalar olduğu fark edilmişti. Daha sonra Middleton kamuoyundan özür dilemiş ve ajanslar da görseli geri çekmişti. En son 25 Aralık’ta Noel ayini sırasında görüntülenen Middleton’ın yokluğuna yönelik iddialar büyüyor. Peki ama Kate Middleton kayıp mı, hastanede mi, öldü mü? Söylentiler sosyal medyanın gündemindeki yerini korurken, “Kate Middleton nerede?” sorusu hala merak ediliyor. Son olarak The Sun gazetesi Galler Prensesi Kate Middleton’ın aylar sonra görüldüğünü yazdı ancak herhangi bir fotoğraf paylaşmadı.

18.03.2024 10:00

AÇIKLAMA VAR FOTOĞRAF YOK

Galler Prensesi Kate Middeleton hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. The Sun Gazetesi, Middleton’ın aylar sonra halk içinde göründüğünü yazdı ancak konuyla ilgili herhangi bir fotoğrafa yer verilmedi. Herhangi bir fotoğraf paylaşmayan gazetede, Kate ve William'ın Windsor'daki evlerinin yakınlarında bir dükkana uğradığı belirtildi. Gazeteye konuşan bir görgü tanığı ise “Etrafta dolaşan onca söylentiden sonra onları görünce şaşkına döndüm. Kate, William'la alışverişe çıkmıştı ve hem mutlu, hem de iyi görünüyordu” dedi.

18.03.2024 09:30

KRALİYET AİLESİ AÇIKLAMASI: BBC LOGOSUNU SİYAH MI YAPTI?

Dünya İngiliz Kraliyet ailesindeki kayıpla çalkalanmaya devam ederken, İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC’nin logosunu dün gece siyaha çevirdiği ve Kraliyet ailesinden ‘büyük bir açıklama’ beklendiği iddia edildi.

18.03.2024 09:00

‘KATE MIDDLETON ALDATILDI’ İDDİASI

Galler Prensesi’nin yokluğu üzerine gelen iddialar arasında Galler Prensi William’ın Lady Rose Hanbury arasında bir ilişki olduğu da öne sürülüyor. Prens William'ın Kate'i Lady Rose Hanbury ile aldattığı iddiası ve ikilinin boşanacakları iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

18.03.2024 08:00

PHOTOSHOP SKANDALI

Geçtiğimiz hafta kutlanan Anneler Günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından Prenses Kate ve 3 çocuğunun yer aldığı bir fotoğraf paylaşılmıştı. Ancak daha sonra söz konusu fotoğrafın üzerinde oynandığı takipçilerin gözünden kaçmamıştı. Middleton, birçok uluslararası haber ajansının "üzerinde oynandığı" için yayımdan kaldırdığı fotoğraftaki oynama işlemlerini kendisinin yaptığını belirterek, özür dilemişti.

18.03.2024 07:00

KATE MIDDLETON ÖLDÜ MÜ?

İngiliz Kraliyet ailesi cephesinde sular durulmuyor. Prenses Kate Middleton, 16 Ocak’ta geçirdiği karın ameliyatının ardından ortadan kayboluşu iddiaları beraberinde getirdi. Kamuoyunda Prenses William tarafından aldatıldığı ve boşanacakları hatta Middleton’ın ölmüş olabileceği bile öne sürüldü.

18.03.2024 06:00

KARIN AMELİYATI OLDU

Galler Prensesi Kate Middleton'ın yokluğunun üzerinden neredeyse üç ay geçti. Geçirdiği karın ameliyatının ardından dinlenme sürecine çekilen prensesin yayınladığı aile fotoğrafının üzerinde oynandığının ortaya çıkması sonrası komplo teorileri artmaya başladı.

Yer: İngiltere