Sosyal yardım ve destekler için önümüzdeki yıl bütçeden 1 trilyon 341 milyar lira kaynak ayrılırken, sosyal konut finansmanı için 250 milyar lira, ucuz elektrik ve doğalgaz kullanımı için 605 milyar lira, işveren prim desteği için 351 milyar lira ödeme yapılacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sosyal yardımlar ve işverenlere sağlanan destekler yeni yılla birlikte artıyor. 2027 bütçesinde sosyal yardım ve destekler için 1 trilyon 341 milyar lira kaynak ayrılırken işveren prim desteği 351 milyar liraya çıkarıldı.

Her kesime destek! 2027 bütçesinde sosyal yardımlar öne çıktı

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 21

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde “2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 yılında bütçe giderlerin 27 trilyon 276 milyar lira, gelirleri 23 trilyon 408 milyar lira olarak öngörüldüğünü açıkladı. Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre bütçe gelirlerinde en yüksek kalem 5 trilyon 681 milyar lirayla katma değer vergisi (KDV) oldu. Gelir vergisinden 5 trilyon 533 milyar lira, özel tüketim vergisinden (ÖTV) ise 3 trilyon 284 milyar lira gelir bekleniyor. Harcamalarda cari transferler 10 trilyon 240 milyar lirayla ilk sırada yer alırken personel giderleri için 7 trilyon 117 milyar lira, faiz giderleri için 3 trilyon 975 milyar lira ödenek öngörüldü. Ayrıca enflasyonun yıl sonunda yüzde 21’e gerilemesi, büyümenin yüzde 4,2’ye yükselmesi, bütçe açığının GSYH’ye oranının ise yüzde 3,5 olması bekleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Cevdet Yılmaz yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

SOSYAL KONUTA 250 MİLYAR TL

2027 yılında istihdamda 657 bin artış, işsizlik oranının ise yüzde 8’e gerilemesi beklenirken, bütçede sosyal konut projeleri, sosyal yardımlar ve elektrik-doğal gaz sübvansiyonları için ayrılan kaynak da artırıldı. Buna göre:

-Sosyal konut finansmanı için ayrılan kaynak, bir önceki yıla göre yüzde 150 artırılarak 250 milyar liraya çıkarıldı.



-Kentsel dönüşüm ödenekleri de yüzde 176 artışla 276 milyar liraya yükseltildi.



-Ödeme gücü bulunmayan vatandaşların sağlık primi giderleri için 186 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılar ile bakıma ihtiyaç duyan engelliler ve yakınlarına bağlanan aylıklar için 132 milyar lira ödenek ayrıldı.



-Engelli vatandaşların evde bakımına 109 milyar lira, eğitim desteğine 90 milyar lira, doğum yardımlarına 84 milyar lira kaynak ayrılması planlandı.



-Ekonomik yoksunluk içindeki çocukların aileleri yanında yetişmesini sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 29 milyar lira, koruyucu aile uygulaması için ise yaklaşık 4 milyar lira öngörüldü.



-Vatandaşların enerji faturalarını hafifletmeye yönelik destekler de bütçede önemli yer tuttu. Daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanımı için ayrılması planlanan kaynak, yüzde 62 artırılarak 605 milyar liraya çıkarıldı.

İŞVERENE 351 MİLYAR LİRA

-Reel kesime yönelik destekler kapsamında, tarımsal kredilere sağlanan sübvansiyon desteği hariç 658 milyar lira ödenek planlandı. İşveren prim desteği ödemelerine 351 milyar lira, Halk Bankası esnaf kredileri sübvansiyon desteğine 92 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşviklerine 73 milyar lira, ihracat desteklerine 65 milyar lira ve diğer reel sektör desteklerine 78 milyar lira ayrıldı.

YILMAZ: DAYANIKLILIK, REFAH VE DÖNÜŞÜM BÜTÇESİ

Bütçenin toplumsal refah gözetilerek hazırlandığını ifade eden Cevdet Yılmaz “Bütçemiz, ekonomimizin güvenliğini ve direncini pekiştiren, Türkiye’nin üretim gücünü ve rekabet kapasitesini dönüştüren, kazanımlarımızı kalıcı sosyal refaha taşıyan bir dayanıklılık, refah ve dönüşüm bütçesidir” dedi.

ASLAN PAYI EĞİTİME

Bütçede en büyük pay eğitime ayrıldı. Millî Eğitim Bakanlığına 2 trilyon 459 milyar lira, yükseköğretim kurumlarına 872 milyar lira ödenek planlandı. Yükseköğretim dâhil toplam eğitim bütçesi 3 trilyon 747 milyar liraya ulaşırken merkezî yönetim bütçesinin yüzde 13,7’si eğitime ayrılmış olacak. Sağlık Bakanlığı, yükseköğretim kurumları ve Sosyal Güvenlik Kurumunun harcamaları dâhil sağlık alanına ayrılan toplam kaynak ise 4 trilyon 532 milyar lira olarak hesaplandı.

SAVUNMA VE GÜVENLİĞE 3,4 TRİLYON TL

2027 bütçesinde savunma ve güvenlik harcamaları için toplam 3 trilyon 454 milyar lira ödenek öngörüldü. Bunun 2 trilyon 206 milyar lirası savunma, 1 trilyon 248 milyar lirası iç güvenlik harcamalarına ayrıldı. Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde silah, mühimmat, silah sistemleri ve diğer savunma araçlarının alımına ilişkin ödenekler yüzde 229 artırıldı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala