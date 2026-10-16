2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre memurların saat başı fazla mesai ücreti yüzde 20 artışla 16 lira 55 kuruştan 19 lira 85 kuruşa yükselecek. Yeni yılda bazı kamu personeline ödenecek fazla mesai ücretleri ile yurt içi gündelik tutarları da yeniden belirlenecek.

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2027 yılı bütçe teklifinde memurların fazla mesai ücretleri ve kamu görevlilerine ödenecek yurt içi gündelikler yeniden belirlendi. Yeni yılda saatlik fazla mesai ücretinden gündelik tutarlarına kadar birçok kalemde artış yapılacak.

AA muhabirinin 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nden derlediği bilgilere göre, memurların saatlik fazla çalışma ücreti yaklaşık yüzde 20 artacak. 2026 yılında 16 lira 55 kuruş olan ödeme, 1 Ocak 2027’den itibaren 19 lira 85 kuruş olarak uygulanacak.

MAKAM ŞOFÖRLERİ VE BAZI PERSONELE 21 LİRA 15 KURUŞ

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan, makam şoförlerinin de aralarında bulunduğu personele ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 21 lira 15 kuruş ödenecek. Genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında çalışan şoförler için ise aylık 60 saat sınırı uygulanacak. Bu kapsamda saatlik fazla mesai ücreti, 17 lira 60 kuruştan 21 lira 15 kuruşa çıkacak.

Memurların 2027 fazla mesai ücretleri belli oldu! Saatlik ödeme kaç TL olacak?

Bakanlıklardaki kurul başkanları, genel müdürler ve daha üst düzey yöneticiler, strateji geliştirme başkanları, valiler, belirli rütbelerdeki askeri yöneticiler, rektörler ile büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele de ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 21 lira 15 kuruş ödenecek. Bu gruptaki ödemelerin her makam için aylık toplamı 450 saatle sınırlı olacak.

YURT PERSONELİNE FAZLA MESAİ ÖDEMESİ

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda çalışan ve fazla mesaileri karşılığında izin kullanma imkânı bulunmayan personele, ayda 90 saati aşmamak kaydıyla saat başına 19 lira 85 kuruş ek ödeme yapılacak.

Mesleki ve teknik eğitim bölgelerinde, meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görevli Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline ise yasal çalışma saatlerinin ardından fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 33 lira 85 kuruş verilecek.

YURT İÇİ GÜNDELİK TUTARLARI DA ARTTI

Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi.

Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na ödenecek günlük tutar, 925 liradan 1260 liraya yükselecek.

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Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller ve oramiraller ile çeşitli yüksek yargı kurumlarının başkanlarına ödenecek gündelik de 900 liradan 1230 liraya çıkacak. Bu kapsama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve Kamu Başdenetçisi de dahil.

Ek göstergesi 8 bin ve üzerinde olan memurların yurt içi gündeliği 1210 liraya yükselirken en alt kademedeki memura 1160 lira ödenecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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