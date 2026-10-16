Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4 olduğunu açıkladı. Bu gelişme memur ve emeklinin ocak zammı için kritik bir ipucu verdi. İşte detaylar...

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Milyonlarca memur ve emekli ocak ayında zammı merak ederken, konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Bu açıklama memur ve emekli zammına ilişkin önemli bir ipucu verdi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 28,4

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uzun bir aradan sonra Eylül ayında %30'un altına inen enflasyon oranının yıl sonunda %28,4 olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Peki yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 gelmesi durumunda memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte detaylar...

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3 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 5,57

Enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustos ve eylülde ise yüzde 1,84 geldi. Böylece 3 aylık enflasyon yüzde 5,57 oldu. 3 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 5,57'lik zammı şimdiden garantiledi. Memurlara ise henüz enflasyon farkı oluşmadı. Memurların enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 1,36 enflasyon daha oluşması gerekiyor. Milyonların zammının kesinleşmesi için ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanması bekleniyor.

Cevdet Yılmaz yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

EMEKLİYE YÜZDE 9, MEMURA YÜZDE 7 ZAM

Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı yıl sonu enflasyon tahmininin (yüzde 28,4) gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,04 olacak. 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 1,91 oranında gerçekleşecek. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocakta yüzde 9,04, memurlar ise yüzde 7 zam alacak.

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EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 681 liraya,

En düşük memur emeklisi maaşı ise 31 bin 527 liradan 33 bin 733 liraya,

En düşük memur maaşı ise 70 bin 224 liradan 75 bin 139 liraya çıkacak.

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