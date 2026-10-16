Dolar ve enflasyon yıl sonunda ne kadar olacak? Merkez Bankası piyasa anketini yayınladı

Merkez Bankası Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini kısmi bir yükseliş gösterirken, dolar beklentisi ise geriledi. İşte detaylar...

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Merkez Bankası reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

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YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Ankete göre, eylülde yüzde 29,61 olan yıl sonu enflasyon beklentisi bu ay yüzde 29,63'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,70'ten yüzde 23,89'a, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 18,32'den yüzde 17,94'e geriledi.

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YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Ankette yıl sonu dolar tahmini 51, 57'den 51, 55'e geriledi. 12 ay sonrası dolar/TL tahmini ise 58,60 TL'den 59,26 TL'ye yükseldi.

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FAİZ ve BÜYÜME

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37 iken, bu anket döneminde yüzde 36 oldu.

Ankette 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 3'ten yüzde 2,9'a geriledi. 2027 büyüme tahmini ise yüzde 3,9'da sabit kaldı.