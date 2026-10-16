Borsa İstanbul endeksi 12.000 sınırına kadar çekilirken, Kuveyt Türk Yatırım tarafından yayımlanan raporda bu seviye “karar bölgesi” olarak gösterildi. Tasfiye süreci devam eden fonlarla ilgili gelişmelerin yanı sıra bilançolar ve TCMB faiz kararınn da izlendiği aktarılan raporda; parasal gevşeme halinde bankacılık ve GYO sektörlerinin görece ön plana çıkabileceği belirtildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dört işlem gününde yüzde 1,6 değer kaybederek 12.070 puandan kapanış yaptı. Dün iki haftanın ardından yeniden 12.000 puanın altını test eden endekste, tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin gelişmeler ve yaklaşan üçüncü çeyrek bilançoları takip ediliyor.

Piyasaların odağında ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) gelecek haftaki faiz kararı bulunuyor. Kuveyt Türk Yatırım, hazırladığı raporda olası faiz indirimlerinin devam etmesi halinde bankacılık ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) sektörlerinin öne çıkabileceğini değerlendirdi.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Altın haftalık düşüşe koşuyor! Ünlü stratejist kırılma noktalarını verdi

BİST 100’DE BEKLENTİLER

Kuveyt Türk Yatırım’ın “BİST 100’de Kritik Eşik ve Yeni Dönem Beklentileri” başlıklı raporunda, eylül ortasında gündeme gelen fon tasfiyelerinin piyasa üzerindeki etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Teknik olarak 12.000 puan seviyesinin kritik eşik olarak öne çıkarıldığı raporda; “Bu desteğin korunması halinde tepki alımlarıyla birlikte 12.300-12.500 direnç bölgesi gündeme gelebilir. 12.500 puanın artan işlem hacmiyle aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 12.800 ve 13.000 seviyeleri izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 11.926 puan desteği önem taşıyor. Bu seviyenin kırılması ve altında kalıcılık halinde 11.600’e doğru geri çekilme riski artabilir” ifadelerine yer verildi.

Borsa karar bölgesinde! Faiz düşerse iki sektöre dikkat

FAİZ İNDİRİMİ VE İKİ SEKTÖR!

Raporda, son enflasyon verisinin ardından faiz indirimlerine yönelik beklentilerin güçlenmesi, hisse senedi piyasaları açısından potansiyel olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Bununla birlikte, faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanlamasının yanı sıra dezenflasyon sürecinin kalıcılığı ve finansal koşullara yansımalarının da belirleyici olacağı da ifade edildi.

Raporda ayrıca parasal gevşemenin devam etmesi halinde bankacılık ve GYO sektörlerinin görece ön plana çıkabileceği belirtildi. Bankacılık sektöründe fonlama maliyetleri ile net faiz marjlarındaki gelişmelerin, GYO tarafında ise finansman şartları ve değerleme dinamiklerinin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

BİLANÇOLAR İZLENECEK

Kuveyt Türk Yatırım muhtemel bir toparlanmada; yüksek piyasa değerleri, güçlü likiditeleri ve endeks üzerindeki ağırlıkları sebebiyle BIST 30 kapsamındaki büyük ölçekli şirketlerin belirleyici olabileceğini de öngördü.

Raporda; yaklaşan üçüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla birlikte şirket bazlı ayrışmaların yaşanabileceğine de dikkat çekildi. Operasyonel performansını iyileştiren, güçlü nakit akışı sağlayan, borçluluğunu etkin yöneten ve temel göstergelerine kıyasla iskontolu işlem gören şirketlerin ayrışma potansiyeli taşıyabileceği aktarıldı.

Orta ve uzun vadede ise dezenflasyon sürecinin seyri, para politikası beklentileri, yabancı sermaye akımları ve şirket kârlılıkları temel unsurlar arasında gösterildi.