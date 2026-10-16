Yazlık sebzeye kış geldi! Çeri domatesin fiyatı şaşırttı

Ekimde yazlık sebzelerde dikkat çeken fiyat artışları gözlemleniyor. Domates yüzde 28,44 ile fiyatı en çok artan sebze oldu. Onu yüzde 25,81 ile salatalık, yüzde 17,44 ile sivri biber izledi. Tarla üretiminin azalması, seralardan gelen ürün miktarının yeterli seviyeye ulaşamaması ve diğer üretim maliyetleri fiyatlardaki yükselişe sebep olarak gösteriliyor. Bu arada çeri domatesin kilo fiyatının 200 TL’ye çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

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Yaz aylarının geride kalması ve özellikle son günlerde etkili olan yoğun yağışlarla birlikte sonbaharın kendini hissettirmesi, çarşı pazara da yansımaya başladı. Ekim ayında yazlık sebzelerde dikkat çeken fiyat artışları gözlemleniyor. WEB TÜFE tarafından ölçülen verilere göre domates yüzde 28,44 ile ekim ayının ilk yarısında fiyatı en çok artan sebze oldu. Domatesi yüzde 25,81 ile salatalık, yüzde 17,44 ile sivri biber izledi. Dolmalık biber, çarliston biber ve patlıcan gibi diğer yazlık sebzeler de fiyat artışlarının yaşandığı ürünler arasında yer aldı.

Öte yandan çeri domatesin kilogram fiyatının 200 TL'ye yükselmesi ve yaz aylarına kıyasla yüzde 100'e varan fiyat artışlarının görülmesi de dikkat çekti.

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TARLADAN SERAYA GEÇİŞ

Yaz aylarında domates, salatalık ve biber gibi sebzelerin açık tarlalarda yoğun hasat edilmesi, pazara giren ürün miktarını artırarak fiyatları baskılıyor. Ancak sonbaharla birlikte sıcaklıkların düşmesi, gecelerin uzaması ve yağışların etkisini artırması, açık alandaki üretim şartlarını zorlaştırıyor. Bazı bölgelerde hasat dönemi sona ererken piyasaya sunulan ürün miktarı da azalıyor.

Sektör temsilcileri “Bu dönemde fiyatlar açısından belirleyici olan unsurlardan biri, tarladaki üretimin gerilemesi ile seralardaki hasadın yeterli seviyeye ulaşması arasında oluşan geçiş süreci. Yazlık üretimin sona ermesiyle arz daralırken, seralarda yetiştirilen ürünlerin piyasaya girişinin aynı hızda artmaması, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabiliyor” görüşünü aktarıyor.

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YAĞIŞLAR VE SOĞUK HAVA

Öte yandan son günlerde etkili olan yoğun yağışlar da tarımsal üretim açısından yakından takip ediliyor. Yağışla birlikte üretimde hasat ve nakliye süreçleri aksayabiliyor. Aşırı yağış, ürün kalitesindeki bozulmaları ve pazarlanabilir ürün miktarını da etkileyebiliyor.

SERADA ÜRETİM MALİYETİ

Sebzede kışın seraların önemi artarken, üretim maliyetleri fiyat oluşumunda daha belirleyici hale geliyor. Seralarda ısıtma başta olmak üzere bitki koruma ürünleri ve işçilik maliyetleri, üreticinin yükünü artırıyor. Isıtmasız seralarda ise düşük sıcaklık ve yetersiz ışık sebebiyle verim kaybı yaşanabiliyor.

NAKLİYE VE FİRE

Türkiye'de kışlık sebze arzında Antalya ve Mersin başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi'ndeki örtü altı üretimi önemli rol oynuyor. Tüketimin merkezinin ise Marmara Bölgesi olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri “Sebzelerin üretim bölgelerinden büyük tüketim merkezlerine taşınması sırasında oluşan nakliye ve fire maliyetleri de nihai fiyatları etkiliyor” ifadelerini kullanıyor.

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