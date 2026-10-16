Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 4.172 dolar ve gram altın 6.638 TL’den güne başladı. ABD’de enflasyonun yüksek gelmesi ve FED’in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisine karşılık, tahvil faizlerinde ve dolardaki düşüş, sarı metalde hızlı hareketleri beraberinde getirdi. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen “Onsta 4.175 dolar üzerinde kırılma pozitif olabilir. 4.066 dolar aşağı kırılırsa 4.000 dolar riski gündeme gelebilir” dedi.

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Küresel piyasalarda geçen haftayı 4.194 dolardan tamamlayan ons altın, bu hafta 4.073-4.217 dolar bandında dalgalandı. Haftanın son işlem gününde ise ons TSİ 06.15 itibarıyla 4.172 dolardan fiyatlandı. Ons altın, mevcut görünüm itibarıyla haftayı sınırlı da olsa değer kaybıyla tamamlamaya hazırlanıyor. 16 Ekim 2026 gram altın fiyatı ise 6.638 TL’den güne başladı.

ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin yanı sıra tahvil faizlerinde ve dolardaki hareketler, altın fiyatları açısından haftanın öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

Altın haftalık düşüşe koşuyor! Ünlü stratejist kırılma noktalarını verdi

ENFLASYON BASKILADI

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,7 arttı. Aylık artış, ağustostaki yüzde 0,4’lük seviyenin üzerine çıkarken yıllık enflasyon yüzde 3,4’ten yüzde 3,7’ye yükseldi. Yıllık TÜFE artışı piyasanın beklentisiyle uyumlu gerçekleşti. Aylık artışın güçlü seyri enflasyon endişelerini canlı tuttu.

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise beklentilerin belirgin biçimde üzerine çıktı. Eylülde aylık yüzde 1,3 artan ÜFE için piyasa beklentisi yüzde 0,6 seviyesindeydi. Ağustosta yüzde 0,5 artan endeksin eylül verisi, Mart 2022'den bu yana en yüksek aylık yükselişe işaret etti. Üretici fiyatlarındaki bu güçlü artış, maliyet baskılarının tüketici fiyatlarına da yansıyabileceği endişesini artırdı.

Altın haftalık düşüşe koşuyor! Ünlü stratejist kırılma noktalarını verdi

FED BEKLENTİLERİ

Enflasyon göstergelerinin güçlü seyri, FED'in, faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutabileceği ve ilave sıkılaşmaya gidebileceği yönündeki değerlendirmeleri de gündemde tuttu. Bu durum, faiz getirisi sunmayan altının elde tutma maliyetini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Ons altın özellikle TÜFE verisinin ardından haftalık dip seviyeye yöneldi. Ancak haftanın ikinci yarısında ABD tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin geri çekilmesi, altının, enflasyon ve FED baskısına karşı direnç göstermesini sağladı.

TAHVİL FAİZLERİ VE DOLAR

ABD'de enflasyonun hızlandığına işaret eden verilere rağmen tahvil piyasasında farklı bir görünüm ortaya çıktı. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yüzde 5,09 seviyesine gerilerken, haftalık düşüş yüzde 2,9'a ulaştı. 30 yıllık tahvil faizi de yüzde 3'ü aşan haftalık gerilemeyle yüzde 5,42'ye indi. Dolar endeksi ise 102,9 seviyesine yaklaştıktan sonra 102 sınırına kadar geri çekildi.

Yapay zekâ şirketlerinin yüksek değerlemelerine ve bu alandaki büyüme beklentilerine ilişkin endişeler, yatırımcıların hisse senetlerindeki pozisyonlarını yeniden değerlendirmesine yol açtı. Riskten kaçınma eğilimiyle tahvil piyasasına yönelen yatırımcılar, getirilerin gerilemesine katkıda bulundu. Dolardaki düşüşle birlikte bu gelişme, altın fiyatlarına destek sağladı.

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen

SAVUNMA AMAÇLI TALEP!

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, tahvil getirilerindeki düşüşün arkasındaki sebebin altının yönü açısından belirleyici olacağını vurguladı. Hansen'e göre, getirilerdeki gerileme enflasyon beklentilerindeki iyileşmeden ziyade büyümeye ve şirket kazançlarına duyulan güvenin azalmasını yansıtıyorsa, altının portföy çeşitlendirme aracı olarak önemi artabilir.

Hansen, hisse senetleri baskı altında kalırken tahvil faizlerinin düşmeye devam etmesi durumunda altının savunma amaçlı talepten daha fazla yararlanabileceğini, gümüşün ise endüstriyel kullanım alanlarına duyarlılığı nedeniyle daha fazla zorlanabileceğini belirtti.

UZUN VADELİ TALEP

Uzun vadeli yatırımcıların mali belirsizlik, jeopolitik istikrarsızlık ve finansal piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalara karşı altına yönelmeyi sürdürdüğünü de ifade eden Hansen, borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talebe dikkat çekti. Hansen'in paylaştığı verilere göre, altının 25 Ağustos'taki son zirvesinden bu yana fiziki altın destekli ETF varlıkları 2,3 milyon ons arttı. Bu durum, yüksek tahvil getirilerine rağmen uzun vadeli yatırım talebinin korunduğuna işaret ediyor.

KIRILMA NOKTALARI

Hansen, altının kısa vadeli toparlanma çabasına rağmen teknik görünümün henüz güçlenmediğini belirtti. Ons altının ağustos ayından bu yana aşağı eğimli bir kanal içinde hareket ettiğini ve 21, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altında bulunduğunu kaydeden Hansen “4.175 doların üzerinde bir kırılma, konsolidasyon aşamasının başlangıcına işaret edebilir. 4.235 doların üzerinde kalıcı bir hareket, momentum yatırımcıları arasında güveni artırmak için gerekli olacaktır. 4.066 doların altına doğru bir kırılma ise, uzun vadeli trend çizgisi desteğinin ortaya çıktığı 4.000 dolara doğru daha derin bir düşüş riskini artıracaktır” dedi.

ALTIN, SIKIŞIYOR!..

Hansen'e göre altın, şu aşamada yüksek faiz beklentilerinden kaynaklanan baskı ile uzun vadeli yatırımcıların korunma amaçlı talebi arasında sıkışmış durumda. Hansen “Hisse senedi piyasalarındaki güven kaybının derinleşmesi, bu dengede altının lehine bir değişime yol açabilir. Ancak enflasyonun yüksek seyretmesi ve para politikasında ilave sıkılaşma ihtimalinin devam etmesi, ons altındaki toparlanmanın önündeki temel riskler olmayı sürdürüyor” görüşünü aktarıyor.