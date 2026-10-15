ABD'de üretici fiyatları eylül ayında aylık yüzde 1,3 yükselerek piyasa beklentisini 2'ye katladı. Bu gelişme sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın 6.600 lira seviyesini, ons altın ise 4.150 dolar seviyesini aştı.

Kaydet a- | +A

Altın fiyatları için kritik öneme sahip olan ABD verisi açıklandı. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 6,3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Piyasa beklentisi artışın aylık yüzde 0,6, yıllık ise yüzde 5,3 olması yönündeydi.

MART 2022'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Böylece aylık ÜFE artışı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken kayıtlardaki ikinci en büyük artış olarak kaydedildi.

Üretici fiyatlarındaki yükselişte, Ortadoğu'daki savaşın yol açtığı küresel enerji şoku ve Rus rafinerilerindeki arızalar nedeniyle dizel piyasasında yaşanan daralma etkili oldu. ABD'li üreticilerin enerji maliyetleri eylülde aylık yüzde 10,8 arttı.

Piyasaların beklediği ABD verisi açıklandı, altın yükselişe geçti: Gram kritik seviyeyi aştı

ÇEKİRDEK ÜFE

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek ÜFE de beklenti yüzde 0,3 olmasına rağmen yüzde 0,7 arttı. Çekirdek ÜFE'nin yıllık artış oranı ise eylülde yüzde 5'e çıktı. Beklenti yüzde 4,4 seviyesindeydi.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD'de ÜFE'nin beklentileri aşmasının üzerine altın fiyatlarında hareketlenme başladı. Verinin açıklanmasıyla altın yükselişe geçti. Gram altın 6.611 liraya kadar, ons altın ise 4.161 dolara kadar çıktı.