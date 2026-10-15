Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Ekonomi

60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin ünlü markası iflas etti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin ünlü markası iflas etti
Başlık Resmi60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin ünlü markası iflas etti

Türkiye’den 60’tan fazla ülkeye şekerleme ihracatı yapan Lolliboni Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti. Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ek sıra cetveli ilanında, şirketin alacaklılarına yönelik itiraz süreleri de açıklandı.

Kaydet
|

Yurt dışına gerçekleştirdiği şekerleme ihracatıyla öne çıkan Lolliboni Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti. Şirketin iflas dosyasına ilişkin yeni gelişme, Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ek sıra cetveli ilanıyla ortaya çıktı.

14 Ekim 2026 tarihli ilanda, şirketin alacak ve istihkak iddialarının incelenmesinin tamamlandığı ve hazırlanan sıra cetvelinin incelemeye hazır olduğu bildirildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Taksitli alışverişlerde yeni dönem! Yetki Ticaret Bakanlığı
EKONOMİ

Taksitli alışverişlerde yeni dönem! Yetki Ticaret Bakanlığı'na geçti, tüm kurallar değişiyor

60’TAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

Lolliboni Gıda, Türkiye’de ürettiği şekerleme ürünlerini uluslararası pazarlara ulaştıran şirketler arasında yer alıyordu. Şirketin 60’tan fazla ülkeye ihracat yaptığı belirtiliyordu.

Özellikle oyuncaklı şekerleme ürünleriyle tanınan şirket, yurt dışı pazarlardaki faaliyetleriyle de dikkat çekiyordu. Şirketin iflas sürecine ilişkin yayımlanan ilan ise alacaklıların haklarını kullanabilmeleri açısından önem taşıyor.

60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin ünlü markası iflas etti
Başlık Resmi60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin ünlü markası iflas etti

ALACAKLILAR İÇİN İTİRAZ SÜRESİ AÇIKLANDI

Bakırköy 1. İcra Dairesinin ilanına göre, alacakları kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazlarını 15 gün içinde iflas kararının verildiği yerdeki ticaret mahkemesinde dava açarak ileri sürmeleri gerekiyor.

Yalnızca alacağın sıra cetvelindeki sırasına itiraz etmek isteyenlerin ise 7 gün içinde icra mahkemesine şikâyette bulunması gerekiyor.

9 Ekim 2026 tarihli karar kapsamında yayımlanan ilan, 2024/1 İflas dosya numarasıyla işlem görüyor.

60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin ünlü markası iflas etti
Başlık Resmi60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin ünlü markası iflas etti
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.