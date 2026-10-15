Türkiye’den 60’tan fazla ülkeye şekerleme ihracatı yapan Lolliboni Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti. Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ek sıra cetveli ilanında, şirketin alacaklılarına yönelik itiraz süreleri de açıklandı.

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Yurt dışına gerçekleştirdiği şekerleme ihracatıyla öne çıkan Lolliboni Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti. Şirketin iflas dosyasına ilişkin yeni gelişme, Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ek sıra cetveli ilanıyla ortaya çıktı.

14 Ekim 2026 tarihli ilanda, şirketin alacak ve istihkak iddialarının incelenmesinin tamamlandığı ve hazırlanan sıra cetvelinin incelemeye hazır olduğu bildirildi.

60’TAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

Lolliboni Gıda, Türkiye’de ürettiği şekerleme ürünlerini uluslararası pazarlara ulaştıran şirketler arasında yer alıyordu. Şirketin 60’tan fazla ülkeye ihracat yaptığı belirtiliyordu.

Özellikle oyuncaklı şekerleme ürünleriyle tanınan şirket, yurt dışı pazarlardaki faaliyetleriyle de dikkat çekiyordu. Şirketin iflas sürecine ilişkin yayımlanan ilan ise alacaklıların haklarını kullanabilmeleri açısından önem taşıyor.

60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin ünlü markası iflas etti

ALACAKLILAR İÇİN İTİRAZ SÜRESİ AÇIKLANDI

Bakırköy 1. İcra Dairesinin ilanına göre, alacakları kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazlarını 15 gün içinde iflas kararının verildiği yerdeki ticaret mahkemesinde dava açarak ileri sürmeleri gerekiyor.

Yalnızca alacağın sıra cetvelindeki sırasına itiraz etmek isteyenlerin ise 7 gün içinde icra mahkemesine şikâyette bulunması gerekiyor.

9 Ekim 2026 tarihli karar kapsamında yayımlanan ilan, 2024/1 İflas dosya numarasıyla işlem görüyor.

60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin ünlü markası iflas etti

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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