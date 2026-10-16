Eylülde ‘ikinci el’ rekoru! Otomobilde bütün dengeler değişti

Ağustos ayında 608 bin 888 adet olan ‘ikinci el’ otomobil satışları, eylülde yüzde 5,8'lik artışla 644 binin üzerine çıktı. Böylece ‘ikinci el’de 2026’nın en yüksek aylık satış rakamına ulaşıldı. Eylülde sıfır otomobil satışlarında yüzde 27’lik daralma yaşanmıştı. Veriler, tüketicilerin tercihlerini ikinci el piyasadan yana kullandığını ortaya koydu.

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre eylül ayında 64 bin 361 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Yeni otomobil kayıtları, geçen yılın aynı ayına göre %19,9, bir önceki aya göre ise %2,6 azaldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerde Renault %16,1 ile ilk sırada yer alırken, TOGG %9,8 ile ikinci, Hyundai %8,6 ile üçüncü oldu.

Öte yandan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin ocak-eylül verileri de otomobil satışlarında yüzde 15,45 daralmaya işaret etmişti. Söz konusu dönemde otomobil satışları 627 bin 977 adet olarak gerçekleşmişti. Sadece eylül ayında ise sıfır otomobil satışlarındaki daralma yüzde 27,8 düzeyinde gerçekleşmişti.

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‘İKİNCİ EL’DE FARKLI TABLO

Sıfır araç piyasasındaki gelişmelere karşılık ikinci el piyasada daha farklı bir tablo öne çıktı. TÜİK tarafından açıklanan “devir” işlemleri, ikinci el piyasasının nabzını gösteriyor. Verilere göre eylül ayında 957 bin 197 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devirlerin %67,3’ünü otomobiller oluşturdu. Buna göre eylül ayında yaklaşık 644 bin 51 adet otomobilin devri yapıldı. Bu rakam, ocak ayından bu yana kaydedilen en yüksek aylık satış miktarı olarak dikkat çekti.

İkinci el piyasada 2026 yılının ilk çeyreğinde 550 bin-600 bin bandında seyreden aylık satışlar, yaz aylarının ardından ivme kazandı. Ağustosta 608 bin 888 adet olan ‘ikinci el’ otomobil satışları, eylülde yaklaşık %5,8'lik artışla 644 binin üzerine çıktı.

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İVME KAYBI DAHA DÜŞÜK

Bu arada eylül ayındaki güçlü performansa rağmen ikinci pazarda da yıllık bazda ivme kaybı gözlemleniyor. 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde 5 milyon 498 bin 143 adet seviyesinde gerçekleşen 2. el otomobil satışları, 2026 yılının aynı döneminde %3,70'lik bir daralmayla 5 milyon 294 bin 553 adede geriledi. Bu daralmanın, sıfır araç piyasasına göre daha düşük seviyede gerçekleşmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Sektör temsilcileri; sıfır araçlarda kampanyalara rağmen yüksek fiyatlara ve yüksek finansman maliyetlerine dikkat çekerek, tüketicinin bu dönemde tercihini ikinci el piyasadan yana kullandığını ifade ediyor.

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