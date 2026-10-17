Aston Villa karşısında aldığı ağır mağlubiyetin ardından Alanyaspor maçına çıkacak Fenerbahçe'de gözler ilk 11'e çevrildi. İsmail Kartal'ın kadroda bazı değişikliklere gitmesi beklenirken, sakatlığı süren Asensio forma giyemeyecek, Kante'nin ise ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Şampiyonlar Ligi’nde dağılan Fenerbahçe, Süper Lig’de oynayacağı Alanya maçını kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Kredisini hızla tüketen teknik direktör İsmail Kartal’ın, “Ağır mağlubiyetin izlerini Alanya maçıyla silmek istiyoruz” sözleri camianın tansiyonunu daha da yükseltti.

Sarı lacivertliler, Kadıköy’de net bir galibiyetle toparlanma arzusunda. Eleştiri oklarının hedefindeki Kartal’ın bu karşılaşmada sahaya süreceği 11’i de merak konusu. Kalede ve savunmada değişiklik planlamayan hoca, Aston Villa karşısında dökülen İsmail’i kulübeye çekecek.

Kadıköy'de telafi zamanı! Fenerbahçe'de gözler Kartal'da

ASENSIO YİNE YOK

İsmail Kartal’ın İsmail’in yerinde İngiltere’de sakatlık gerekçesiyle faydalanamadığı Kante’yi kullanması bekleniyor. Son idmanda takımla çalışan Fransız yıldız ilk on birde sahne alacak. Aston Villa maçının kadrosundan son anda çıkarılan Asensio ise bu maçta da forma giyemeyecek. Tedavisi süren İspanyol yıldız yine kadroda olmayacak. Bir diğer “hafif sakat” Lukaku ise yedek soyunacak. İngiltere’deki mücadelesiyle formanın hakkını veren tek isim olarak gösterilen Oğuz da 11’deki yerini koruyacak.

ALANYASPOR PES ETMİYOR

Bu sezon tek yenilgisini Eyüpspor’dan alan Alanyaspor’un en dikkat çekici özelliği kolay gol yememesi. Akdeniz ekibi, Trabzonspor’dan sonra ligin en az gol yiyen takımları arasında yer alıyor. Fenerbahçe, Alanya’ya karşı galibiyetlerde 23-3 üstün olsa da Kadıköy’deki 11 maçta 5 defa yenilen Alanya, 1 galibiyet, 5 de beraberlik aldı.

İSTEMEK YETMİYOR!

Aston Villa deplasmanında oynamak istemesine rağmen sakatlık gerekçesiyle kadroya alınmayan Asensio “hâlâ” iyileşemedi! Son idmana katılmayan İspanyol yıldız bugünkü maçı da tribünden izleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Diziliş / Kadro: Kaleci: Ederson Defans: Semedo, Skriniar, Ake, Brown Orta Saha: Kante, Guendouzi, İrfan Can Hücum: Greenwood, Muriç, Oğuz



ALANYASPOR

Teknik Direktör: Joao Pereira

Diziliş / Kadro: Kaleci: Victor Defans: Bedirhan, Aliti, Lima Orta Saha: Ruan, Baran Ali, Makouta, Hadergjonaj Hücum: İbrahim, Cedric, Hwang



MAÇ BİLGİLERİ

Organizasyon: Süper Lig 8. hafta

Stadyum: Chobani

Hakem: Çağdaş Altay

Yayın: beIN Sports 1

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala