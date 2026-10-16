Galatasaray-Fenerbahçe maçı için çarpıcı iddia: Derbi tarihi değişiyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Süper Lig'in 9'uncu haftasında 25 Ekim Pazartesi günü oynanması karar verilen Galatasaray-Fenerbahçe maçının tarihinde değişikliğe gideceği iddia edildi.

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Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev maçın programında değişiklik ihtimali gündeme geldi.

DERBİ BİR GÜN GERİ ALINABİLİR

Sporx'te yer alan habere göre; daha önce 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da başlayacağı duyurulan mücadelenin, 25 Ekim Pazar günü oynanması bekleniyor. Derbinin bir gün erkene çekileceği yönündeki iddiaya ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.

Süper Lig'de Galatasaray (16 puan) lider, Fenerbahçe (13 puan) ise 4'üncü sırada yer alıyor.

Mücadelenin pazartesi gününe planlanmasında, 25 Ekim'de İstanbul genelinde düzenlenecek yoğun etkinlikler nedeniyle alınacak emniyet tedbirleri etkili olmuştu. TFF, söz konusu güvenlik planlaması doğrultusunda derbiyi 26 Ekim programına dahil etmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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