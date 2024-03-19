Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Dünya > Görüntüler de ikna etmeye yetmedi: 'Kate Middleton'ın tartışmalı fotoğrafında 'yapay zeka' iddiası

Görüntüler de ikna etmeye yetmedi: 'Kate Middleton'ın tartışmalı fotoğrafında 'yapay zeka' iddiası

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Görüntüler de ikna etmeye yetmedi: &#039;Kate Middleton&#039;ın tartışmalı fotoğrafında &#039;yapay zeka&#039; iddiası

Dünya Haberleri

Prenses Kate Middeleton'ın aylar sonra marketten çıkarken çekilen görüntüsü kamuoyunun merakını gidermeye yetmedi. 'Kate'in dublorü', 'William'ın yanındaki Kate değil', 'Kate o kadar zayıf değil' yorumları yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntünün yapay zekayla oluşturulduğun söylerken bazısı ise görüntüleri netleştirerek görüntülerdeki kadının bambaşka bir yüzü olduğunu iddia etti.

Galler Prensesi Kate Middleton'ın ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası ortadan kaybolması dünya kamuoyunun gündemine oturdu. 'Boşandı' ve 'öldü' iddialarının yayılması sonrası prensesin yeni görüntüleri servis edildi. 

Yeni görüntüler nedeniyle, 16 Ocak'ta önceden planlanan karın ameliyatı olan ve o günden beri kameralar karşısına çıkmayan Prenses Catherine hakkında yayılan söylentilere yenileri eklendi.

Görüntüler de ikna etmeye yetmedi: 'Kate Middleton'ın tartışmalı fotoğrafında 'yapay zeka' iddiası - 1. Resim

Çocuklarının spor etkinliğini seyrettikten sonra eşi Prens William ile Windsor'daki evlerinin yakınında bulunan bir markette alışveriş yapan ve elinde alışveriş poşetiyle market çıkışında görüntülenen kişinin gerçekten Kate Middleton olup olmadığı sorusu alevlendi.

Görüntüler de ikna etmeye yetmedi: 'Kate Middleton'ın tartışmalı fotoğrafında 'yapay zeka' iddiası - 2. Resim

FOTOĞRAFLARLA KIYASLAMA YAPTILAR

Habertürk'ün derlediği habere göre, sosyal medyada pek çok kişi; "William'ın yanındaki Kate değil" yorumları yazmaya başladı. Çiftin arasındaki boy farkından yola çıkarak yorum yapanlar, görülen kişinin Kate'in bir dublörü olabileceğini öne sürdü. Görüntülerdeki kişinin elmacık kemiklerinin fazla çıkık oluşu masaya yatırılırken, Prenses Kate'in fotoğraflarıyla kıyaslamalar yapıldı.

YAPAY ZEKA İDDİALARI

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntünün yapay zekâyla üretilmiş olabileceğini öne sürdü.

Görüntüler de ikna etmeye yetmedi: 'Kate Middleton'ın tartışmalı fotoğrafında 'yapay zeka' iddiası - 3. Resim

Uzaktan çekildiği için yüzlerin net olarak görülemediği görüntülerde teknoloji yardımıyla netleştirme yapanlar, görüntülerdeki kadının bambaşka bir yüzü olduğunu iddia etti.

Görüntüler de ikna etmeye yetmedi: 'Kate Middleton'ın tartışmalı fotoğrafında 'yapay zeka' iddiası - 4. Resim

BAŞKA BİRİSİ Mİ?

42 yaşındaki Kate Middleton'ın yürüyüşüyle görüntülerdeki kişinin yürüyüşünün farklı olduğunu öne sürenler olduğu gibi, Prens William'ın yanındaki kişinin fazla zayıf görünmesi de akıllarda soru işaretine neden oldu.

Görüntüler de ikna etmeye yetmedi: 'Kate Middleton'ın tartışmalı fotoğrafında 'yapay zeka' iddiası - 5. Resim

Ancak yürüyüşündeki farklılığın elindeki poşetten olduğunu, zayıflığının da ameliyattan kaynaklandığını düşünenler de oldu.

Düzenleyen:  - Dünya
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail ve ABD arasında 'Refah' gerginliği: Anlaşamıyoruz - Dünyaİsrail ve ABD arasında 'Refah' gerginliğiRus basını yazdı: Fransa Ukrayna'ya asker gönderecek - DünyaFransa Ukrayna'ya asker gönderecekNetanyahu 'İsrail'deki hizipler' dedi ve ekledi: 'Refah'taki operasyonu engellemek için ABD ile iş birliği yapıyorlar' - Dünya'Operasyonu engellemek için ABD ile iş birliği yapıyorlar'Almanya'dan Ukrayna'ya 500 milyon avroluk yardım - DünyaAlmanya'dan Ukrayna'ya 500 milyon avroluk yardımFransa'da kabine bu iddialarla çalkalanıyor! Bakan, başbakana tehditler savurdu - DünyaBakan, başbakana tehditler savurduKritik zirvenin merkezinden ateşkes çıkışı! 'İsrail'in Refah'a saldırıları olumsuz etkiler' - DünyaKritik zirvenin merkezinden ateşkes çıkışı!Moldova, Rus diplomatı sınır dışı etti: Kremlin’den cevap gecikmedi - DünyaKremlin: Karşılık vereceğizGazze'de insani kriz! Uyarı ve çağrılar art arda geldi: Nüfusun tamamı ciddi gıda güvensizliği ile karşı karşıya - Dünya'Nüfusun tamamı ciddi gıda güvensizliği ile karşı karşıya'Maden ocağında toprak kayması! Define avcısı öldü - DünyaMaden ocağında toprak kayması! Define avcısı öldüPaşinyan'dan dikkat çeken ifade: Ermenistan, Azerbaycan ile görüşmeyi reddederse savaş çıkabilir - Dünya"Azerbaycan ile görüşmeyi reddedersek savaş çıkabilir"
Sonraki Haber Yükleniyor...