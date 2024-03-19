Görüntüler de ikna etmeye yetmedi: 'Kate Middleton'ın tartışmalı fotoğrafında 'yapay zeka' iddiası

Prenses Kate Middeleton'ın aylar sonra marketten çıkarken çekilen görüntüsü kamuoyunun merakını gidermeye yetmedi. 'Kate'in dublorü', 'William'ın yanındaki Kate değil', 'Kate o kadar zayıf değil' yorumları yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntünün yapay zekayla oluşturulduğun söylerken bazısı ise görüntüleri netleştirerek görüntülerdeki kadının bambaşka bir yüzü olduğunu iddia etti.

Galler Prensesi Kate Middleton'ın ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası ortadan kaybolması dünya kamuoyunun gündemine oturdu. 'Boşandı' ve 'öldü' iddialarının yayılması sonrası prensesin yeni görüntüleri servis edildi.

Yeni görüntüler nedeniyle, 16 Ocak'ta önceden planlanan karın ameliyatı olan ve o günden beri kameralar karşısına çıkmayan Prenses Catherine hakkında yayılan söylentilere yenileri eklendi.

Çocuklarının spor etkinliğini seyrettikten sonra eşi Prens William ile Windsor'daki evlerinin yakınında bulunan bir markette alışveriş yapan ve elinde alışveriş poşetiyle market çıkışında görüntülenen kişinin gerçekten Kate Middleton olup olmadığı sorusu alevlendi.

FOTOĞRAFLARLA KIYASLAMA YAPTILAR

Habertürk'ün derlediği habere göre, sosyal medyada pek çok kişi; "William'ın yanındaki Kate değil" yorumları yazmaya başladı. Çiftin arasındaki boy farkından yola çıkarak yorum yapanlar, görülen kişinin Kate'in bir dublörü olabileceğini öne sürdü. Görüntülerdeki kişinin elmacık kemiklerinin fazla çıkık oluşu masaya yatırılırken, Prenses Kate'in fotoğraflarıyla kıyaslamalar yapıldı.

YAPAY ZEKA İDDİALARI

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntünün yapay zekâyla üretilmiş olabileceğini öne sürdü.

Uzaktan çekildiği için yüzlerin net olarak görülemediği görüntülerde teknoloji yardımıyla netleştirme yapanlar, görüntülerdeki kadının bambaşka bir yüzü olduğunu iddia etti.

BAŞKA BİRİSİ Mİ?

42 yaşındaki Kate Middleton'ın yürüyüşüyle görüntülerdeki kişinin yürüyüşünün farklı olduğunu öne sürenler olduğu gibi, Prens William'ın yanındaki kişinin fazla zayıf görünmesi de akıllarda soru işaretine neden oldu.

Ancak yürüyüşündeki farklılığın elindeki poşetten olduğunu, zayıflığının da ameliyattan kaynaklandığını düşünenler de oldu.