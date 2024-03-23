Kanser olduğunu duyuran Galler Prensesi'ne destek yağdı: Majesteleri Kate ile gurur duyuyor

Kamuoyunda uzunca bir süre görünmeyen ve hakkında çok sayıda iddia ortaya atılan Galler Prensesi Middleton, kanser olduğunu duyurdu. Prensesin açıklaması sonrası dünyadan destek mesajları yağdı.

Uzun süredir ortalarda görünmediği için hakkında çok sayıda iddia ortaya atılan Galler Prensesi Kate Middleton, merakları gideren açıklamayı dün yaptı.

Kensington Sarayı, çarşamba günü Windsor'da çekilen video mesajı paylaştı. Videoda kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton, haberi aldıktan sonra inanılmaz derecede zorlu birkaç ay geçirdiğini belirtti.

Büyük bir şok yaşadığını ifade eden Middleton, “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" dedi.

'HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYORUM'

Kate Middleton, "George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun bir şekilde açıklamak ve onlara iyi olacağıma dair güvence vermek zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; İyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı. Çoğunuzun gösterdiği sevgi, destek ve nezaket gibi. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor" dedi.

Ailesi için biraz zaman ve mahremiyete ihtiyacı olduğunu söyleyen Galler Prensesi, sözlerini "Her ne şekilde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes, lütfen inancınızı ve umudunuzu kaybetmeyin. Yalnız değilsiniz" diye noktaladı.

Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada ise Galler Prensesi'nin ne tür bir kansere yakalandığı veya kanserin hangi aşamada olduğu konusunda ayrıntıların paylaşılmayacağı ifade edildi.

DÜNYADAN MESAJLAR YAĞDI

Prenses'in erkek kardeşi James Middleton sosyal medya hesabından "Yıllar boyunca birlikte birçok dağa tırmandık. Ailece bu tırmanışı da seninle birlikte yapacağız” dedi.

Edinburgh Düşesi Sophie ise "Galler Prensesi ve ailesine sevgi ve destek gönderiyoruz" dedi.

Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti de Prenses Kate'in açıklamasının ardından iyi dileklerde bulundu.

Sussex Dükü ve Düşesi "Kate ve ailesine sağlık ve şifa diliyoruz ve bunu özel olarak ve huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Prenses bugün yaptığı açıklamayla muazzam bir cesaret gösterdi. Son haftalarda dünya çapındaki medyanın belirli kesimleri ve sosyal medyada kendisine haksız muamelede bulunuldu. Sağlık söz konusu olduğunda, herkes gibi ona da tedavisine odaklanabilmesi ve sevgi dolu ailesiyle birlikte olabilmesi için mahremiyet tanınmalı" ifadelerini kulandı.

'MAJESTELERİ CATHERİNE İLE GURUR DUYUYOR'

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.

Saray "Majesteleri, konuşma cesaretinden dolayı Catherine ile gurur duyuyor. Hastanede birlikte geçirdikleri zamanın ardından Majesteleri, son haftalarda sevgili geliniyle yakından ilgilendi" ifadelerine yer verildi.

Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın, Prenses'in sağlık durumu hakkında bilgisi olduğu belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin First Lady'si Jill Biden, Twitter'da şunları yazdı:

"Cesursun ve seni seviyoruz."

İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson:

"Galler Prensesi Catherine'e mümkün olan tüm gücü diliyorum ve ona ve ailesine tam ve hızlı bir iyileşme için iyi dilekler gönderiyorum."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Majesteleri, geçirmekte olduğunuz bu zor dönemde Brigitte ile tamamen iyileşmenizi diliyoruz. Gücünüz ve dayanıklılığınız hepimize ilham veriyor" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Tüm Kanadalılar adına tedavi sürecinde iyi dileklerimi sunuyorum. Hepimiz ona acil şifalar diliyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ocak ayında karın bölgesinden bir ameliyat olduğu ve 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği açıklanan Prenses Kate, İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaşmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Prenses ve çocuklarının yer aldığı fotoğrafın üzerinde oynandığını belirterek fotoğrafın gerçek olmadığını iddia etmişti.

Birçok uluslararası haber ajansı fotoğrafı yayımdan kaldırmış ve abonelerine fotoğrafı kullanmama çağrısı yapmıştı.

Fotoğrafın gerçek olmadığı iddialarına Kensington Sarayı, bir gün sonra cevap verirken Prenses Kate, amatör bir fotoğrafçı olarak fotoğraf düzenleme uygulamalarını denediğini ve görseldeki hataların kendine ait olduğunu ifade etmişti.

Sosyal medyada ise Galler Prensesi'nin sağlık durumunun kötü olmasından Prens William'la boşanmak üzere olduklarına kadar çeşitli spekülasyonlar yer almıştı.