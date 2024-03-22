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Haberler > Dünya > Galler Prensesi Kate Middleton’ın kaybolma sebebi ortaya çıktı: Kanser tedavisi görüyor

Galler Prensesi Kate Middleton’ın kaybolma sebebi ortaya çıktı: Kanser tedavisi görüyor

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Dünya Haberleri

Aylardır kamuoyunun karşısına çıkmadığı için hakkında pek çok iddia ortaya atılan Prenses Kate Middleton hakkında gerçek ortaya çıktı. Kate Middleton, yayınladığı video mesajda, kendisine kanser teşhisi konduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı.

Galler Prensesi Kate Middleton, Kensington Sarayı’nın resmi X hesabından paylaştığı 2 dakika 20 saniyelik video ile hakkındaki iddialara noktayı koydu. Kanser olduğunu açıklayan Prenses, zamana ve mahremiyete ihtiyacı olduğunu söyledi. 

Prenses video mesajında kemoterapi gördüğünü de söyleyip şu ifadeleri kaydetti:

Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım.

'İYİYİM VE GÜÇLENİYORUM'

İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum.

Her ne şekilde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes, lütfen inancınızı ve umudunuzu kaybetmeyin. Yalnız değilsiniz.

Middleton küçük çocuklarının psikolojisi için de hassas bir şekilde konuyu eşi William ile yürütmeye çalıştıklarını anlattı ve ailesinin "biraz zamana, alana ve mahremiyete" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
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