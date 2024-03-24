Velayet krizi! Tülin Şahin kızını göstermezse hapse girebilir

Manken Tülin Şahin ile kızının babası Pedro de Noronha arasındaki velayet krizi büyüyor. Noronha, Şahin’in kendisine kızını göstermediği gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkeme sonuçlandı, ünlü manken çocuğunu babasına göstermezse 3 gün süreyle disiplin hapsine tabi tutulması kararı verildi.

Ünlü manken Tülin Şahin’in 2019 yılında Portekizli iş adamı Pedro de Noronha ile birlikteliğinden Siena Leyla adında bir kızı oldu. İlişkileri kısa süren çift yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası Noronha, kızını göremediğini belirterek Şahin’e dava açmıştı.

DİSİPLİN HAPSİ VERİLEBİLİR

Evladından yoksun bırakıldığını ve ünlü modelin çocuğunu kendisinden kaçırdığını ifade eden Noronha’nın açtığı dava sonuçlandı. Sabah’ta yer alan habere göre, duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Pedro de Noronha, Şahin hakkında hapis cezası talep etti.

İş adamının avukatı Eyyüp Osman Hacıbekiroğlu, Şahin'in, çocuğunu göstermediği takdirde 3 gün süreyle disiplin hapsine tabi tutulmasına karar verildiğini belirtti.