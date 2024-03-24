Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Magazin > Velayet krizi! Tülin Şahin kızını göstermezse hapse girebilir

Velayet krizi! Tülin Şahin kızını göstermezse hapse girebilir

Düzenleyen: / Kaynak: Sabah
- Güncelleme:
Velayet krizi! Tülin Şahin kızını göstermezse hapse girebilir

Magazin Haberleri  / Sabah

Manken Tülin Şahin ile kızının babası Pedro de Noronha arasındaki velayet krizi büyüyor. Noronha, Şahin’in kendisine kızını göstermediği gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkeme sonuçlandı, ünlü manken çocuğunu babasına göstermezse 3 gün süreyle disiplin hapsine tabi tutulması kararı verildi.

Ünlü manken Tülin Şahin’in 2019 yılında Portekizli iş adamı Pedro de Noronha ile birlikteliğinden Siena Leyla adında bir kızı oldu. İlişkileri kısa süren çift yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası Noronha, kızını göremediğini belirterek Şahin’e dava açmıştı.

Velayet krizi! Tülin Şahin kızını göstermezse hapse girebilir - 1. Resim

DİSİPLİN HAPSİ VERİLEBİLİR

Evladından yoksun bırakıldığını ve ünlü modelin çocuğunu kendisinden kaçırdığını ifade eden Noronha’nın açtığı dava sonuçlandı. Sabah’ta yer alan habere göre, duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Pedro de Noronha, Şahin hakkında hapis cezası talep etti.

İş adamının avukatı Eyyüp Osman Hacıbekiroğlu, Şahin'in, çocuğunu göstermediği takdirde 3 gün süreyle disiplin hapsine tabi tutulmasına karar verildiğini belirtti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Sabah
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı - MagazinCumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma hikayesini ilk kez anlattıHande Erçel'in kanser tedavisi gören yeğeni Aylin Mavi'den güzel haber geldi - MagazinHande Erçel'in kanser tedavisi gören yeğeni Aylin Mavi'den güzel haber geldiFotoğrafıyla dalga geçmişti! Blake Lively, kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton'dan özür diledi - MagazinDalga geçmişti! Ünlü yıldız, Middleton'dan özür dilediÜnlü sanatçı Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı - MagazinÜnlü sanatçı Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldıYeşilçam'ın 'gamzelisi' için sözün bittiği yer... Bahar Öztan son yolculuğuna uğurlandı - MagazinBahar Öztan son yolculuğuna uğurlandıEngin Polat’ın cezaevindeki ilk görüntüsü ortaya çıktı! Gören herkes aynı kişiye benzetti - MagazinEngin Polat’ın cezaevindeki ilk görüntüsü ortaya çıktıSelen Görgüzel yüzünü gerdirdi, görenler tanıyamadı! Pişman olup paylaşımını hemen sildi - MagazinYüzünü gerdirdi, görenler tanıyamadıArzu Sabancı’nın iftar sofrasındaki ‘baş harfine özel ekmek’ dikkat çekti - Magazinİftar sofrasındaki detayı görenler inanamadıDeğişimiyle ağızları açık bırakan Cenk Eren'in estetik için ödediği ücret ortaya çıktı - MagazinEstetik için ödediği ücret ortaya çıktıSanat dünyasını yıkan ölüm: Bahar Öztan’ın vefatı ünlü isimleri hüzne boğdu! ‘Bir bir gidiyor Yeşilçam emekçileri, boğazımda bir düğüm…’ - MagazinVefatı ünlü isimleri hüzne boğdu
Sonraki Haber Yükleniyor...