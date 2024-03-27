Kadir İnanır’dan güzel haber: Entübe durumda değil, iletişim kurmaya başladı

Beyninde pıhtı atması sonucu geçtiğimiz Pazar günü hastaneye kaldırılan ve tedbir amaçlı entübe edilen Kadir İnanır’ın son sağlık durumuna ilişkin doktoru Necdet Sağlam açıklama yaptı. Sağlam açıklamasında “Kadir İnanır artık entübe durumda değil, iletişim kurabiliyor. Eşini yanına aldık. Tepki veriyor, fizik tedavisine devam ediyoruz” dedi.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 24 Mart sabahı beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımdaki tedavisi devam eden İnanır’ın doktoru yaptığı son açıklamayla yüreklere su serpti.

“SÜREÇ İYİYE GİDİYOR”

Habertürk canlı yayınına katılan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Necdet Sağlam, şu bilgileri verdi:

“Yaklaşık üç ay önce geçirmiş olduğu bir akciğer enfeksiyonu var. Kronik bir sigara içicisi. İnşallah bu vesileyle de sigarayı bırakmış olur. Fizik tedavi yapılıyor, süreç ilerliyor, daha iyiye gidiyor. MR’daki görüntüler de bunu destekliyor. Acile ilk başvurduğu zaman sağ tarafında tam bir felç tablosu vardı, şu anda sağ tarafındaki hareketleri iyi ama daha da iyi olmasını bekliyoruz. Akciğerleriyle ilgili sıkıntılar var, ciddi bir durum değil ancak onunla ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz.”

“ENTÜBE DURUMDA DEĞİL, TEPKİ VERİYOR”

Sürecin iyiye gittiğini belirten Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha erken uyanmasını umuyorduk ancak arada bazı olumsuzluklar oldu. O yüzde süreci biraz yavaş yürüttü arkadaşlarımız. Entübe durumda değil, artık iletişim kurabiliyor. Eşini yanına aldık. Tepki veriyor, fizik tedavisine devam ediyoruz. Birkaç gün yoğun bakımdaki tedavisi devam edecek. Her şey yolunda gidiyor. Şu andaki belirtiler konuşmasıyla ilgili bir sıkıntı olmayacağını bize gösteriyor.”