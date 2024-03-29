Kızılcık Şerbeti final yapıyor! Son 9 bölüm

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbetinin sezon finali tarihi belli oldu. "Nursema" karakterini oynayan Ceren Karakoç Yalazoğlu, "Son dokuz bölüm kaldı çekmediğimiz, sonrası sezon finali yapacağız." dedi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç Yalazoğlu, fenomen diziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yalazoğlu, dizinin sezon finali yapacağı tarihi paylaştı.

"SON 9 BÖLÜM"

Gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finaliyle ilgili bilgi veren Ceren Yalazoğlu Karakoç, "Son dokuz bölüm kaldı çekmediğimiz, sonrası sezon finali yapacağız. Ondan sonra tatile çıkacağız. Setlerde iki sezon süren işlerde genelde uyumsuzluk oluyor diyorlar ama biz aile gibiyiz. Keyifli çalışıyoruz" dedi.